Vicepremierul Tánczos Barna explică situația premierului Bolojan: "O decizie negativă la CCR ar complica situația, ar duce la o demisie"

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 22:07
Vicepremierul Tánczos Barna explică situația premierului Bolojan: "O decizie negativă la CCR ar complica situația, ar duce la o demisie"
Vicepremierul Tanczos Barna

Vicepremierul Tánczos Barna afirmă că, deși au existat uneori discuții tensionate între liderii coaliției de guvernare, el n-a auzit niciodată că premierul Bolojan ar fi pronunțat cuvântul "demisie".

"Mergem înainte", a subliniat vicepremierul UDMR, referindu-se la actuala coaliție de guvernare, în seara de 24 septembrie 2025, într-o emisiune la postul Digi 24.

Vicepremierul a prezentat această situație la câteva ore după ce CCR a amânat luarea unei decizii asupra sesizării de neconstituționalitate pe care a depus-o ICCJ cu privire la legea care modifică sistemul de pensii pentru magistrați. După cum se știe, premierul Bolojan și-a asumat răspunderea, în fața Parlamentului, asupra acestei legi.

CCR ar putea să aprobe sesizarea ICCJ, deci ar da, în acest mod, o rezoluție negativă asupra legii pe care o susține premierul Bolojan.

"O decizie negativă la CCR ar complica situația, ar duce la o demisie", a estimat vicepremierul, referindu-se la o eventuală demisie a premierului Bolojan.

”Sunt măsuri care trebuie luate, sunt măsuri care au fost propuse de Guvern, asumate în Parlament și acum sunt pe masa judecătorilor - o instituție independentă, care este deasupra tuturor, practic, este forul suprem care trebuie să stabilească în asemenea situații verdictul final, un verdict care nu poate fi comentat, trebuie acceptat și trebuie implementat. Eu sper că și de data aceasta o să aibă suficientă înțelepciune această instituție, să ia o decizie bună pentru țară”, a afirmat vicepremierul UDMR.

Tánczos Barna a explicat că una dintre problemele României este inechitatea socială, care nu se rezumă la situația pensiilor magistraților, ci are legătură și cu alte categorii profesionale care ”în comparație cu celelalte au privilegii sau au alt statut”.

Tánczos Barna consideră că românii și-ar dori ca problema inechității legate de pensiile judecătorilor și procurorilor să fie corectată.

”Eu cred că, dacă cineva ar face acum un sondaj de opinie, lucrurile ar fi cu majoritate covârșitoare pentru a găsi această soluție de echitate socială. Înțeleg și contraargumentele care vin din partea sistemului de justiție, că nu poți de azi pe mâine să zdruncini un sistem care este extrem de important, necesar, trebuie să fie unul stabil. (...) Trebuie să găsim echilibrul și aceasta este cea mai mare provocare: să găsești echilibrul care trece și de o Curte Constituțională. (...) Sper ca această decizie să închidă pentru următoarele decenii această problemă, această controversă”, a subliniat vicepremierul UDMR.

Anterior acestor declarații ale vicepremierului, însuși premierul Bolojan declara că a auzit despre "această demisie", dar a precizat că "nu la asta mă gândesc acum".

