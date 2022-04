Ministrul Mediului Tancozs Barna susține crearea unei infrastructuri de colectare selectivă astfel încât deșeurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) să nu ajungă în natură și să nu se amestece tastatura cu iaurtul.

”Deșeurile electrocasnice DEEE ajung în mediul natural din lipsa infrastructurii de colectare selectivă și a educației, care joacă un rol important. În această dilemă de ou și găină, tot timpul trebuie să stăm de partea infrastructurii, prima dată să creăm infrastructura. Pentru că dacă cetățenii văd că există un loc special amenajat pentru aceste deșeuri DEEE, și nu doar pentru acestea, ei vor veni și vor lăsa deșeurile care, altfel, ar ajunge în natură, pe câmp, în pădure sau în alte locuri”, a spus ministrul Mediului, miercuri, la Prima TV.

Tanczos Barna crede că este nevoie de schimbarea mentalității la nivelul cetățenilor pentru a colecta deșeurile selectiv.

”În Campania << Curățăm România! >> avem exemple concrete unde tone și sute de mii de mc de deșeuri sunt colectate cel puțin o dată pe an, primăvara. Dacă an de an se întoarce către cetățean acest mesaj și vine primăria și spune că avem două săptămâni în care colectăm tot ce este deșeu voluminos, colectăm selectiv și avem grijă să nu amestecăm tastatura cu iaurtul sau coaja de banană cu deșeurile utile, valoroase și calitative, atunci mesajul se sedimentează și cetățenii se obișnuiesc cu acest mod de viață”, a explicat Tanczos Barna.

