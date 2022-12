Ministrul Mediului, așteptat în Parlament să ofere explicații despre prețul lemnului de foc

Ministrul Mediului Tanczos Barna este aşteptat luni în Camera Deputaţilor, la solicitarea AUR, pentru explicaţii în legătură cu situaţia lemnului de foc pentru populaţie, ca urmare a plafonării preţului. Ministrul a afirmat recent că Guvernul şi nu ministerul pe care el îl conduce a fost cel care a decis o plafonare a preţului lemnului, propunerea Ministerului Mediului fiind de a oferi o compensaţie celui care vinde lemnul sau chiar beneficiarului.

Luni, de la ora 16.00, pe ordinea de zi a plenului Camerei deputaţilor se află dezbateri politice, la solicitarea Grupului parlamentar AUR cu tema „Peste trei milioane de familii depind de lemnele de foc pentru încălzire. Suntem la mijlocul lunii noiembrie, temperaturile scad. Românii din mediul rural nu au acces la lemne de foc, fie din cauza preţului, fie din cauza lipsei acestuia”, ministrul invitat fiind Tanczos Barna.

Tanczos Barna a declarat, la sfârşitul lunii noiembrie, că Ministerul Mediului a făcut o propunere iniţială de acordare de compensaţii financiare pentru achiziţia de lemne.

„Guvernul, nu ministerul Mediului, Guvernul a decis o plafonare a preţului lemnului. Noi am făcut o propunere iniţială, din partea ministerului, de oferire de compensaţii financiare, vouchere sau direct către cel care vinde lemnul sau beneficiarul, persoană fizică, care cumpără, deci un sistem la care am fi lucrat în detaliu, dacă decizia ar fi fost de compensare a creşterii preţului. S-a luat o altă decizie. Nu spun că este refuzată. Este în continuare pe masa coaliţiei şi eu sper că în viitorul apropiat se va ajunge la o decizie”, a declarat Tanczos Barna.

Ads

Ministrul Mediului a precizat că a solicitat să se mai analizeze o dată această problemă, la nivelul colaiţiei.

”Eu susţin în continuare şi am făcut propunerile inclusiv zilele trecute către conducerea coaliţiei, să se analizeze încă o dată această opţiune pentru că ne-ar ajuta pe noi foarte mult pe noi să albim piaţa, ne-ar ajuta foarte mult să facem o trasabilitate până la consumatorul final şi în cazul lemnului de foc. Deşi s-a făcut şi anul trecut. Pentru că avem peste 1.700.000 de metri cubi de lemn de foc vândut prin Sumal şi monitorizat până la destinaţie”, a subliniat Tanczos Barna.

Întrebat dacă are şi o sumă pentru aceste vouchere, Tanczos Barna a explicat că preţurile diferă.

”Da, propunerea a existat. E 150 de lei în cazul lemnului de foc, de 500 de lei în cazul peleţilor, de 300 de lei la brichete. Deci, cifrele pot fi discutate în continuare”, a mai spus Tanczos Barna.

Oamenii din mai multe judeţe au reclamat că nu au de unde cumpăra lemne, întrucât, din cauza plafonării preţului la lemnul de foc, comercianţii refuză să vândă.

În 5 octombrie, Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă care prevede plafonarea preţurilor la lemnele de foc.

Ministrul Mediului Tanczos Barna explica atunci că „preţul la lemnul de foc, tocătură provenită din lemn, rumeguş şi restul de lemn se stabileşte la 400 lei pe metrul cub, cu TVA inclus, respectiv la brichete, se stabileşte un preţ maxim de 1.500 de lei pe tonă, cu TVA inclus, şi la peleţi maxim 2.000 lei pe tonă, cu TVA inclus”.

El a explicat că este o măsură necesară pentru sprijinirea cetăţenilor care folosesc lemnul ca resursă în gospodărie, pentru sezonul de iarnă.