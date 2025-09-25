”O alianță a social-democraților cu AUR poate duce la dispariția PSD”, spune Tanczos Barna. Reacția lui Sorin Grindeanu

Vicepremierul Tanczos Barna a spus că nu vede un scenariu în care coaliția să se destrame și că o alianță PSD-AUR ar fi „o combinație total anormală” — cea mai proastă variantă pentru PSD, care ar risca să fie absorbit de AUR. El a afirmat că, dacă trece de finalul acestui an, coaliția are șanse bune să se mențină și că succesul AUR este doar unul de etapă, urmând ca românii „să se vindece” dacă apar partide credibile care își respectă promisiunile.

„Din calculul parlamentar de astăzi ar fi un PSD-AUR, dar nu cred în această variantă. Nu cred, pentru că este o combinație total anormală. Chiar dacă cineva s-ar gândi din PSD la așa ceva, cu siguranță este cea mai proastă variantă pentru PSD. Din punctul meu de vedere, poate să ducă la dispariția Partidului Social Democrat fără doar și poate, pentru că o să fie absorbiți practic de un partid mai vocal, mai prezent, mai conectat la metodele actuale sau la modalitățile, canalele de comunicare actuale”, a afirmat Tanczos Barna, întrebat despre scenariul vehiculat în spațiul public că va dispărea actuala coaliție și dacă există varianta unei alianțe PSD-AUR, miercuri seară la Digi24.

Chestionat de ce sfârșitul anului acesta ar fi un hop pentru coaliție, Tanczos Barna a răspuns.

„Pentru că avem toate aceste decizii de luat și de implementat, de aprobat bugetul pentru anul 2026 și după aceea să începem să guvernăm pe elemente pozitive, nu doar pe măsuri de majorare de taxe, nu doar tăieri de cheltuieli, ș.a.m.d. Mai avem acest hop cu administrația locală, după aceea vin soluții de nișă pentru segmente care nu au același impact pe care l-au avut, știu eu, aceste pensii speciale sau administrația locală sau creșterile de impozite, de taxe. Deci, mai departe vin ministerele, vin agențiile, vin instituții care numără câteva sute de persoane, nu zeci de mii sau sute de mii de angajați, cum este în administrația locală. Deci, mai departe lucrurile probabil vor fi un pic mai așezate și atunci poate să meargă coaliția mai departe și să asigure o stabilitate, cel mai important lucru astăzi pentru România”, a mai precizat el.

Cum vor scăpa românii de influența Rusiei

Tanczos Barna a spus că partea electoratului influențat de Rusia se va vindeca.

„Eu cred că se vor vindeca. Dacă apar acele partide credibile care să le ofere ceea ce au promis, acei politicieni români care să își recapete credibilitatea în fața acestor oameni și dacă și perspectivele economice se îmbunătățesc”, a afirmat vicepremierul.

El consideră că este doar o victorie de etapă a AUR împotriva acestor partide mai mari.

„Nu este o victorie pe veci a acestui partid, nu este o captare a atenției pe zeci de ani. Este o chestiune de moment și eu sper din tot sufletul că da, nu vorbesc de UDMR, că situația noastră este total diferită și una specială. Și noi avem problemele noastre și a fost o decizie grea să rămânem sau să nu rămânem la această coaliție. Dar am decis că rămânem și nu părăsim la greu această barcă.

Dar pentru partidele mari, pentru PSD, pentru PNL, miza este recăpătarea încrederii și credibilității în fața acelor oameni care ani la rând i-au votat. Cu ce schimbare trebuie să vină aceste partide? Practic este problema lor, ei trebuie să știe ce trebuie să facă. Dar, încă o dată, nu cred că este o victorie pe veci a AUR împotriva acestor partide mai mari”, a mai explicat senatorul UDMR.

Grindeanu exclude alianța PSD-AUR

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a respins, miercuri, varianta ca social-democrații să facă un guvern cu AUR, menționând că guvernul actual va „prinde martie 2027”, după cum este prevăzut în protocolul coaliției.

„Faptul că în aceste luni noi am avut discursuri doar din acestea, hai să le zic, semiapocaliptice poate fi una din cauzele care au dus AUR la acest procent de 40%. De aceea am și spus că e cazul ca, pe lângă măsuri de restructurări legate de administrația centrală și de alte lucruri care sunt necesare, să venim și cu soluții gen proiecte de relansare economică. Lucrurile acestea se fac argumentat”, a spus Grindeanu, întrebat la Antena 3 CNN dacă există varianta ca PSD să facă un guvern cu AUR.

„De partea cealaltă, n-am văzut la pozițiile AUR decât un spectacol, urcându-se pe un subiect pe care l-a adus în atenția publică colegul meu Daniel Zamfir, care a văzut foarte bine - și îl felicit încă o dată - acest subiect, a văzut că la Ministerul Mediului de o lună și ceva e un dosar fără a fi aprobat și, prin ceea ce s-a întâmplat astăzi, lucrurile au intrat pe făgașul normal. Asta este să faci lucruri versus a te urca pe niște subiecte și a face o opoziție din asta live pe TikTok”, a adăugat Grindeanu, potrivit Agerpres.

