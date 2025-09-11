Băutorii de bere atrag mai ușor țânțarii, conform unui studiu. Cum îi putem ține cât mai departe

Un studiu realizat de cercetătorii olandezi arată de ce tip de oameni sunt atrași țânțarii și ce putem face ca să ne protejăm împotriva lor.

Rezultatele vin în urma unui experiment făcut pe sute de participanți la un festival de muzică în aer liber.

Potrivit Holod Media, studiul a fost făcut pe 465 de persoane la festivalul anual Lowlands din Olanda.

Participanții și-au introdus mâna într-un recipient special cu țânțari, construit astfel încât insectele să-i poată mirosi, dar nu și mușca.

Înainte de începerea testului, voluntarii au completat chestionare despre alimentație, igienă, consum de alcool și dacă au dormit singuri sau alături de cineva.

Ce-i atrage pe țânțari

Rezultatele studiului au arătat că persoanele care au băut bere în ultimele 12 ore au fost de 1,35 ori mai atractive pentru țânțari decât cele care nu au consumat alcool.

Tot studiul mai arată că persoanele care au dormit cu altcineva în pat sau în cort au fost de 1,34 ori mai atractive pentru insecte.

Ce îi ține departe

Tot în cadrul studiului, cercetătorii olandezi au observat că participanții care și-au făcut duș și au aplicat cremă de protecție solară pe antebrațe cu 6 ore înainte de experiment au fost aproape pe jumătate mai puțin atractivi pentru țânțari.

Autorii precizează că experimentul a fost realizat în condiții „slab controlate”, într-un cadru atipic, cum ar fi un festival de muzică, unde participanții erau în mare parte pasionați de știință.

Chiar și așa, rezultatele oferă indicii despre modul în care factori precum consumul de alcool și igiena pot influența atracția țânțarilor.

„E nevoie de mai multe studii în medii controlate pentru a înțelege exact aceste mecanisme”, au mai spus cercetătorii.

