Mii de țânțari au fost eliberați cu drone în Hawaii. Care este scopul planului fără precedent FOTO/VIDEO

Mii de țânțari au fost eliberați din drone în Hawaii, într-o operațiune ecologică de salvare a păsărilor native.

Potrivit CNN, în capsulele biodegradabile se aflau mii de exemplare de țânțari de laborator.

Zeci de capsule biodegradabile au fost lansate în luna iunie, din drone deasupra pădurilor din Hawaii. Fiecare capsulă conținea aproximativ 1.000 de țânțari modificați genetic. Inițiativa face parte dintr-un plan ecologic fără precedent de conservare a speciilor de păsări native din arhipelag, care sunt amenințate cu dispariția din cauza malariei aviare transmise de țânțarii invazivi.

Se pare că țânțarii eliberați sunt masculi care nu înțeapă. Ei sunt crescuți în laborator și sunt purtători ai unei bacterii comune ce împiedică eclozarea ouălor atunci când se împerechează cu femele sălbatice. Scopul este de a controla populația invazivă de țânțari care ucid speciile rare de păsări native, precum honeycreepers hawaiene.

Păsările „honeycreepers” sunt esențiale în polenizare și dispersia semințelor, dar mai sunt importante și în cultura hawaiiană.

Din cele 50 de specii cunoscute inițiale, în prezent au mai rămas doar 17, iar majoritatea sunt pe cale de dispariție.

În anul 2022, specia „akikiki” a devenit practic dispărută în sălbăticie, iar din „akeke” se estimează că au mai rămas mai puțin de 100 de exemplare.

Directorul programului Hawaii al American Bird Conservancy (ABC), dr. Chris Farmer, spune că „amenințarea existențială” pentru aceste păsări este malaria aviară, transmisă de țânțari.

Se pare că țânțarii nu sunt nativi din Hawaii, ei fiind raportați pentru prima dată în 1826, probabil aduși accidental de navele baleniere.

„Au cauzat valuri de extincție”, afirmă Farmer, deoarece multe păsări native, precum honeycreepers, nu aveau nicio rezistență la această boală.

Păsările native găseau în trecut refugiu la altitudini mai mari în munții insulelor Maui și Kauai, unde țânțarii nu puteau supraviețui. Acum, schimbările climatice au modificat această chestiune.

„Odată cu schimbările climatice, observăm temperaturi mai ridicate și vedem țânțarii urcând pe munți. (…) În locuri precum Kauai, asistăm la prăbușirea completă a populațiilor de păsări de acolo”, mai spune Farmer.

Specialiștii spun că schimbările climatice și încălzirea excesivă le permit acum țânțarilor să urce până la altitudini mai mari, iar asta duce la alungarea păsărilor native spre zone în care nu mai găsesc hrană și nu mai pot supraviețui.

„Este o invazie constantă a țânțarilor care urcă la altitudini mai mari, pe măsură ce temperaturile le permit, iar păsările sunt alungate și împinse tot mai sus până când nu mai rămâne niciun habitat în care să poată supraviețui. Dacă nu întrerupem acest ciclu, vom pierde honeycreepers noastre”, mai spune dr. Chris Farmer.

Conservaționiștii au căutat o soluție pentru controlul populațiilor de țânțari. În anul 2016, împreună cu parteneriatul Birds, Not Mosquitoes, au decis că tehnica insectei incompatibile (IIT) are cele mai mari șanse de succes în Hawaii. Tehnica implică eliberarea de țânțari masculi purtători ai unei tulpini de bacterii Wolbachia, care cauzează ouă neviabile atunci când se împerechează cu femele sălbatice.

Tot cercetătorii au testat și diverse tulpini de Wolbachia pe țânțarii din specia prezentă în Hawaii pentru a stabili care este cea mai eficientă. Operațiunea a durat mai mulți ani. A implicat atât aspecte științifice, cât și angajament comunitar și proceduri de reglementare.

O provocare mare în eliberarea insectelor în Hawaii a fost terenul muntos și îndepărtat, predispus la vânturi puternice și condiții meteo imprevizibile. Planul a depins în mare parte de elicoptere, care sunt scumpe și limitate ca număr. Abia în iunie 2023 au fost utilizate dronele cu succes pentru a lansa capsule specializate cu țânțari.

