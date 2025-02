Lacul roz care ucide. Transformă animalele în „piatră”

Lacul Natron este considerat de mulți drept unul dintre cele mai spectaculoase lacuri din lume, datorită nuanței sale unice de roz-roșiatic. Însă frumusețea sa ascunde un secret mortal, iar turiștii care ar vrea să înoate în apele lui ar trebui să renunțe rapid la idee. Apa acestui lac este atât de otrăvitoare încât poate transforma animalele în „piatră”, scrie The Sun.

Situat în principal în Tanzania, Lacul Natron se întinde pe o lungime de 56 km, ajungând și pe teritoriul Kenyei. Acest lac izolat se află sub umbra activului vulcan Ol Doinyo Lengai, cunoscut și sub numele de „Muntele lui Dumnezeu”, ce se ridică la o înălțime de 2.331 de metri.

Lake Natron is a salt lake in Tanzania which is the only regular breeding area for the 2.5 million lesser flamingoes. pic.twitter.com/65WPx3CNUs