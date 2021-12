Un an nou, un design nou. Schimbă aspectul pereților cu tapet de la Traget

An de an noi ne schimbăm, așa că de ce să nu facem și câteva modificări în casa noastră? Gusturile ni se schimbă, preferințele la fel, nu mai purtăm aceleași haine, nu mai arătăm la fel, poate abordăm altfel de alimentație și cu siguranță nu toți oamenii ne urmează în următorul an. Schimbările sunt inevitabile, însă sunt cele ce ne aduc mai aproape de cine suntem cu adevărat și de viața pe care vrem să o trăim. Nimănui nu-i place să stagneze, deși părăsirea zonei de confort poate fi uneori ca un monstru uriaș pe care trebuie să-l înfruntăm pentru a ajunge la nivelul următor. Iar când vine vorba de schimbările din casă se zice că energiile negative se acumulează în spațiul unde locuiești dacă nu schimbi mobila sau nu faci alte schimbări din când în când. Însă tu poți face ceva mai mult de atât. Într-adevăr, nu oricine își permite să schimbe mobila când simte că nu mai rezonează gusturile sale cu ea sau s-a plictisit de ea. Însă unele îmbunătățiri poți fi făcute fără costuri exagerate. Și orice obiect merită o nouă șansă în noul an, inclusiv cele zgâriate sau a căror culoare nu-ți mai place.

Iar când vine vorba de pereții interiori, nu oricine are timp sau suficienți bani încât să vopsească. Așa că alegerea unui tapet se poate dovedi nu numai o soluție economică, însă vei face o schimbare completă în estetica locuinței. Traget.ro te așteaptă cu numeroase modele și multe alte soluții de decorare și recondiționare a obiectelor.

Ads

De ce să alegi un nou tapet

Spre deosebire de vopsirea pereților, aplicarea unui tapet este un proces mai rapid și mai facil. Tapetul este ușor de întreținut, poate fi spălat cu apă caldă, o cârpă și săpun. De asemenea poate ascunde imperfecțiuni ale pereților și este foarte rezistent. Aduce protecție peretelui, un lucru de luat în considerare dacă ai copii năzdrăvani sau animale de companie. Un tapet ales conform stilului pe care l-ai abordat în încăpere poate completa perfect decorul. Alege un tapet dormitor pe care să-l aplici în spatele patului. Spre exemplu, unul cu model de piatră sau lemn se va potrivi de minune dacă stilul este unul natural sau industrial. Un astfel de tapet aduce căldură și camera va avea un design mai primitor.

În sufragerie tapetul îl poți aplica în spatele canapelei, zona de dining sau în zona de relaxare unde ai fotoliul preferat și măsuța de cafea. Este ideal să aplici tapet numai pe un perete, acesta devenind centrul atenției de cum intri în încăpere. În această cameră poți alege un model 3D interesant. De asemenea, când alegi tapeturile, ține cont atât de imprimeu, cât și de culori. Dacă încăperea este de dimensiuni mari, te poți juca cu diferite tipare și culori mai închise. Dacă în schimb este un spațiu restrâns, optează pentru un tapet deschis la culoare, cu un imprimeu mai simplu.

Ads

Alte schimbări accesibile

Nu-i necesar să cumperi altă mobilă, poți aplica un autocolant de mobilă cu aspect de furnir. Vei ascunde nu numai defectele, dar cu alegerea potrivită poți crea un nou stil în încăpere, poți aduce mai multă luminozitate, mai multă eleganță sau mai multă culoare. La traget.ro ai numeroase opțiuni dintre care să alegi.

Alte schimbări accesibile pe care le poți face este să alegi noi decorațiuni. Câteva perne decorative, schimbarea unui ceas vechi de perete cu unul modern, alegerea unor decorațiuni de perete de tip rame foto, toate acestea vor avea un impact vizual plăcut și aduc acel sentiment de nou.

Cadouri distractive ce devin decorațiuni

Iarna aceasta ai putea alege pentru cei dragi câte un puzzle 3D ce devin atât obiecte decorative, cât și utile. E o activitate perfectă de făcut împreună în timp ce ascultați colinde. Pentru soție alege o cutie de bijuterii cu mecanism secret. La final va avea un obiect cu design rafinat în care să-și țină în siguranță bijuteriile. Pentru copii poți alege camioane, motociclete, mașini sport sau de curse, locomotivă și tren, mașină de pompieri, trăsură cu cai și altele.

Ads

Descoperă toate acestea, dar și multe altele accesând traget.ro.

Ads