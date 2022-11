Un fan din Ţara Galilor a decedat în Qatar: venise cu fiul lui la Campionatul Mondial

Kevin Davies, un fan din Ţara Galilor, a decedat sâmbătă în Qatar. El venise împreună cu fiul său şi un prieten să asiste la meciurile Cupei Mondiale.

Kevin Davies (62 de ani) se simţise rău în ziua de vineri, 25 noiembrie, şi nu a mai ajuns pe stadion la meciul dintre Ţara Galilor şi Iran, pe care l-a urmărit la televizor, în camera de hotel. Starea lui s-a agravat însă şi britanicul a fost dus de urgenţă la Hamad General Hospital din Doha, acolo unde a şi decedat.

Paul Corkrey, preşedintele Asociaţiei Suporterilor Galezi, a dat publicităţii un comunicat: ”Kevin era parte din Red Wall şi cu toţii suntem devastaţi! Suntem alături de familia lui şi pentru că noi toţi cei din Red Wall suntem o mare familie, care astăzi ne-am pierdut un membru”, a declarat Corkrey.

Unfortunately we have lost one of the Red wall yesterday in Qatar, our sincere condolences go out to his son here in Doha and his family back in Wales..May he rest in peace. pic.twitter.com/KCPRdj8kBj