Orașul britanic care a luat foc după zvonurile privind implicarea poliției în moartea a doi adolescenți într-un accident de circulaţie

Moartea a doi adolescenţi într-un accident de circulaţie luni seara la Cardiff, în Regatul Unit, a generat violenţe extreme, circa zece poliţişti fiind răniţi. Peste 150 de persoane, mulți dintre ei purtând cagule, au incendiat și au aruncat cu diverse obiecte în poliție în Cardiff, în cursul nopții de luni, după ce doi adolescenți pe scuter au murit într-un accident, pe fondul unor zvonuri false pe rețelele de socializare despre o urmărire a poliției, relatează The Sun.

Polițiștii au negat afirmațiile că urmăreau doi adolescenți înaintea unui accident mortal care a stârnit revolte cu artificii, rănind ofițerii.

Se credea că doi băieți se aflau pe un scuter sau pe o bicicletă de teren, când au fost uciși în mod tragic, în jurul orei 18:00, luni.

Two teenage boys died in a crash in Ely, Cardiff, on Monday evening before widespread rioting broke out in the area, police confirm https://t.co/Sciw9VdOS5 pic.twitter.com/rFAmPjqWNO

Polițiști antirevoltă au fost trimiși să reprime tulburările și să facă arestări. Echipe canine au ajuns la fața locului, după numeroase apeluri la serviciile de urgență ale localnicilor îngroziți, după ce mașinile lor au fost incendiate.

Alun Michael, comisarul laburist pentru poliție și criminalitate din sudul Țării Galilor, a declarat că doi tineri au murit în urma unui accident rutier - după care s-au răspândit zvonuri false privind implicarea poliției într-o urmărire „ceea ce nu a fost cazul”.

Poliția din sudul Țării Galilor a precizat că accidentul „se produsese deja la sosirea ofițerilor”. Un ofițer de rang înalt aflat la fața locului a declarat că o persoană a fost atacată pentru că tinerii care participau la revoltă au crezut că este un ofițer sub acoperire.

Poliția nu a comentat ce s-a întâmplat înainte de accident. Potrivit unor declarații neconfirmate ofițerii ar fi încercat să oprească doi adolescenți care se deplasau cu scutere electrice, care sunt ilegale pe șosea sau în spații publice.

„Din câte înţeleg, a fost un accident auto în care au fost implicaţi doi adolescenţi pe o motocicletă sau un scuter şi că din nefericire ei au decedat”, a declarat la BBC Alun Michael, comisar al poliţiei în sudul Ţării Galilor.

Riots broke out in Cardiff after two teenagers died in a crash – with rumours circulating they were being chased by police, the Police and Crime Commissioner for South Wales has saidhttps://t.co/nCCX0xo8wD