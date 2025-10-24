Trump amenință o țară NATO din Europa cu o măsură dură: Este singurul stat care refuză să facă un pas crucial

În contextul vizitei de miercuri, 22 octombrie 2025, a secretarului general al NATO la Washington, Mark Rutte, Donald Trump a amenințat o țară a alianței din Europa, spunând despre ea că ”nu este un jucător de echipă”. Președintele american a criticat din nou Spania, că nu este de acord cu creșterea cheltuielilor militare până la un procent de 5% din PIB, așa cum s-a hotărât la summitul organizației din vară. Este singurul stat care refuză să facă acest pas crucial, necesar modernizării armatelor pentru a face față agresiunii Rusiei.

Înalți oficiali din cadrul NATO și al guvernului spaniol nu sunt prea îngrijorați de amenințările președintelui Donald Trump de a pedepsi țara pentru cheltuielile percepute ca inadecvate în domeniul apărării, potrivit Politico.

Ads

„Amenințarea nu este luată în serios la nivel militar”, a declarat un ofițer superior NATO de la Cartierul General Suprem al Puterilor Aliate din Europa, la Bruxelles. „Spaniolii reacționează calm.” Ofițerul a cerut anonimat pentru a discuta despre gândirea internă a organizației.

Ridicarea relativă din umeri vine în contextul în care retorica lui Donald Trump a devenit din ce în ce mai ostilă în ultimele săptămâni, criticând Spania pentru cheltuielile sale reduse, pe fondul eforturilor administrației de a face țările europene mai puțin dependente de umbrela militară a Statelor Unite.

„Va trebui să discutați cu Spania”, i-a spus Trump secretarului general al NATO, Mark Rutte, miercuri, la Casa Albă. „Spania nu este un jucător de echipă.”

Trump a presat membrii NATO să cheltuiască cel puțin 5% din PIB-ul lor pentru apărarea națională. La un summit NATO de la Haga din iunie, majoritatea membrilor au convenit asupra unui obiectiv de cheltuieli de 5% din PIB - 3,5% pentru cheltuielile militare de bază și 1,5% în domenii legate de apărare, cum ar fi mobilitatea militară, până în 2035.

Ads

Dar nu și Spania, care a cerut o excepție. Madridul are cele mai mici cheltuieli militare dintre toate țările membre NATO, alocând doar 1,3% din PIB pentru apărare în 2024.

Spania este membră NATO de 43 de ani

Și refuzul său de a se angaja mai mult l-a iritat pe Trump, care a declarat luna aceasta că NATO ar trebui să ia în considerare excluderea Spaniei din alianță. Furia președintelui pune și mai mult presiune pe o relație transatlantică deja complexă, în care a răsturnat relațiile comerciale, a impus noi tarife și a ținut lecții liderilor despre migrație și schimbări climatice.

Între timp, liderii europeni au depus eforturi mari pentru a menține o relație pozitivă cu Trump, sperând să-l influențeze într-o serie de probleme, în special legat de războiul din Ucraina.

Trump a sugerat, de asemenea, că va impune noi tarife Spaniei, care este membră a Uniunii Europene. Nu este clar cum ar putea fi Spania singularizată, dar, deocamdată, spaniolii nu par prea îngrijorați.

Ads

„Ceea ce contează – și ar trebui să o spunem cu mândrie – este că Spania este un aliat de încredere și responsabil, că face parte din Alianța Atlantică de peste 40 de ani (din anul 1982 – n.a.), că a plătit un preț foarte mare cu viețile militarilor spanioli, că este dispusă să participe la fiecare misiune care îi este încredințată și că depune un efort foarte important în industria de apărare spaniolă și europeană, creând locuri de muncă și onorând angajamentele”, a declarat reporterilor săptămâna trecută Margarita Robles, ministrul apărării din Spania.

„Așadar, chiar dacă unii nu recunosc acest lucru, Spania este o țară care livrează și un aliat respectat de ceilalți membri ai Alianței.” Robles a adăugat că anul 2035 este departe și prioritatea alianței ar trebui să fie ceea ce se întâmplă în Ucraina. Dar Trump rămâne concentrat pe refuzul Spaniei și încă „ia în considerare consecințele economice”, a declarat Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe.

„Președintele Trump vorbește întotdeauna serios, iar acțiunile sale vorbesc de la sine”, a spus ea. „În timp ce toți ceilalți aliați ai NATO au fost de acord să își mărească cheltuielile pentru apărare la cinci procente, Spania a fost singura țară care a refuzat”.

Ads