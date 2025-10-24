Trump amenință o țară NATO din Europa cu o măsură dură: Este singurul stat care refuză să facă un pas crucial

Autor: George Titus Albulescu
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 02:30
88 citiri
Trump amenință o țară NATO din Europa cu o măsură dură: Este singurul stat care refuză să facă un pas crucial
Donald Trump amenință Spania cu excluderea din NATO FOTO: Hepta

În contextul vizitei de miercuri, 22 octombrie 2025, a secretarului general al NATO la Washington, Mark Rutte, Donald Trump a amenințat o țară a alianței din Europa, spunând despre ea că ”nu este un jucător de echipă”. Președintele american a criticat din nou Spania, că nu este de acord cu creșterea cheltuielilor militare până la un procent de 5% din PIB, așa cum s-a hotărât la summitul organizației din vară. Este singurul stat care refuză să facă acest pas crucial, necesar modernizării armatelor pentru a face față agresiunii Rusiei.

Înalți oficiali din cadrul NATO și al guvernului spaniol nu sunt prea îngrijorați de amenințările președintelui Donald Trump de a pedepsi țara pentru cheltuielile percepute ca inadecvate în domeniul apărării, potrivit Politico.

„Amenințarea nu este luată în serios la nivel militar”, a declarat un ofițer superior NATO de la Cartierul General Suprem al Puterilor Aliate din Europa, la Bruxelles. „Spaniolii reacționează calm.” Ofițerul a cerut anonimat pentru a discuta despre gândirea internă a organizației.

Ridicarea relativă din umeri vine în contextul în care retorica lui Donald Trump a devenit din ce în ce mai ostilă în ultimele săptămâni, criticând Spania pentru cheltuielile sale reduse, pe fondul eforturilor administrației de a face țările europene mai puțin dependente de umbrela militară a Statelor Unite.

„Va trebui să discutați cu Spania”, i-a spus Trump secretarului general al NATO, Mark Rutte, miercuri, la Casa Albă. „Spania nu este un jucător de echipă.”

Trump a presat membrii NATO să cheltuiască cel puțin 5% din PIB-ul lor pentru apărarea națională. La un summit NATO de la Haga din iunie, majoritatea membrilor au convenit asupra unui obiectiv de cheltuieli de 5% din PIB - 3,5% pentru cheltuielile militare de bază și 1,5% în domenii legate de apărare, cum ar fi mobilitatea militară, până în 2035.

Dar nu și Spania, care a cerut o excepție. Madridul are cele mai mici cheltuieli militare dintre toate țările membre NATO, alocând doar 1,3% din PIB pentru apărare în 2024.

Spania este membră NATO de 43 de ani

Și refuzul său de a se angaja mai mult l-a iritat pe Trump, care a declarat luna aceasta că NATO ar trebui să ia în considerare excluderea Spaniei din alianță. Furia președintelui pune și mai mult presiune pe o relație transatlantică deja complexă, în care a răsturnat relațiile comerciale, a impus noi tarife și a ținut lecții liderilor despre migrație și schimbări climatice.

Între timp, liderii europeni au depus eforturi mari pentru a menține o relație pozitivă cu Trump, sperând să-l influențeze într-o serie de probleme, în special legat de războiul din Ucraina.

Trump a sugerat, de asemenea, că va impune noi tarife Spaniei, care este membră a Uniunii Europene. Nu este clar cum ar putea fi Spania singularizată, dar, deocamdată, spaniolii nu par prea îngrijorați.

„Ceea ce contează – și ar trebui să o spunem cu mândrie – este că Spania este un aliat de încredere și responsabil, că face parte din Alianța Atlantică de peste 40 de ani (din anul 1982 – n.a.), că a plătit un preț foarte mare cu viețile militarilor spanioli, că este dispusă să participe la fiecare misiune care îi este încredințată și că depune un efort foarte important în industria de apărare spaniolă și europeană, creând locuri de muncă și onorând angajamentele”, a declarat reporterilor săptămâna trecută Margarita Robles, ministrul apărării din Spania.

„Așadar, chiar dacă unii nu recunosc acest lucru, Spania este o țară care livrează și un aliat respectat de ceilalți membri ai Alianței.” Robles a adăugat că anul 2035 este departe și prioritatea alianței ar trebui să fie ceea ce se întâmplă în Ucraina. Dar Trump rămâne concentrat pe refuzul Spaniei și încă „ia în considerare consecințele economice”, a declarat Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe.

„Președintele Trump vorbește întotdeauna serios, iar acțiunile sale vorbesc de la sine”, a spus ea. „În timp ce toți ceilalți aliați ai NATO au fost de acord să își mărească cheltuielile pentru apărare la cinci procente, Spania a fost singura țară care a refuzat”.

Armata Franței trebuie să fie ”pregătită de un şoc în trei, patru ani” împotriva Rusiei, avertizează, în Parlament, noul şef al Statului Major francez
Armata Franței trebuie să fie ”pregătită de un şoc în trei, patru ani” împotriva Rusiei, avertizează, în Parlament, noul şef al Statului Major francez
Armata franceză este necesar să fie ”pregătită de un şoc în trei, patru ani” împotriva Rusiei, care ”poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”, a avertizat,...
NATO se antrenează pentru un război la scară mare. Exercițiu în premieră, desfășurat pe două continente. Anunț de ultimă oră de la alianța nord-atlantică
NATO se antrenează pentru un război la scară mare. Exercițiu în premieră, desfășurat pe două continente. Anunț de ultimă oră de la alianța nord-atlantică
NATO a pornit astăzi, 22 octombrie, Steadfast Duel 25 (STDU25), un exercițiu computerizat de comandă și control, menit să valideze pregătirea și interoperabilitatea NATO în condiții reale...
#tara nato, #Spania, #Trump NATO, #NATO Spania Italia Franta, #cheltuieli militare, #NATO Rusia , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a gasit vinovatul dupa FCSB - Bologna: "El a pierdut meciul! O sa rupa banca"
ObservatorNews.ro
Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit in accidentul aviatic din Vaslui
Adevarul.ro
Jaful de la Luvru. Noi imagini arata cum hotii au coborat linistiti cu o platforma-elevator, fara urma de politie

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump amenință o țară NATO din Europa cu o măsură dură: Este singurul stat care refuză să facă un pas crucial
  2. Coșmar pentru Putin, pierde supremația într-o zonă strategică: Arma Ucrainei ce poate lovi oriunde Rusia în Marea Neagră VIDEO
  3. Semnal de alarmă tras de un general francez: Putin are un singur obiectiv șocant în minte și va trece la aplicarea lui
  4. Donald Trump se va întâlni cu liderul de la Beijing, Xi Jinping, exact la momentul în care SUA și China au poziții comune în privința sancțiunilor contra Rusiei
  5. Alaska se poate totuși repeta. Trump pune însă condiții, după anularea summit-ului de la Budapesta. Ce vrea neapărat președintele american de la Putin
  6. Republica Moldova reacționează mai rapid decât România. Conducerea Lukoil Moldova - convocată de urgență, în contextul sancțiunilor SUA împotriva companiilor petroliere rusești
  7. Donald Trump demolează Aripa de Est a Casei Albe, într-un proiect ce amintește de tacticile sale de la Mar-a-Lago și Trump Tower. Cine sunt donatorii
  8. Trump avertizează Israelul că va pierde sprijinul SUA dacă anexează Cisiordania. "Mi-am dat cuvântul țărilor arabe"
  9. Trei ofițeri de poliție și alți opt suspecți au fost reținuți într-un dosar de contrabandă cu metale prețioase. Au fost confiscate trei kilograme de aur și peste 100.000 de euro
  10. Două avioane rusești au încălcat spațiul aerian lituanian. Reacția poliției aeriene NATO