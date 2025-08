Un bărbat și-a făcut propria țară pe malul Dunării. Republica Liberă Verdis are propriul steag și 400 de cetățeni

Britanicul Daniel Jackson a fondat Republica Liberă Verdia, o țară situată într-o fâșie de pământ de 0,5 kilometri pătrați, de-a lungul Dunării, disputată între Croația și Serbia.

El s-a autoproclamat președinte și a creat steag, un cabinet pentru Republica Liberă Verdis, care are aproape 400 de cetățeni și are ca monedă euro. Limbile oficiale ale orașului Verdis sunt engleza, croata și sârba. Verdis este accesibil doar cu barca din orașul croat Osijek. Jackson a descoperit că zona nu era revendicată de niciuna dintre țările vecine din cauza unei dispute de frontieră.

„Verdis a fost o idee pe care am avut-o când aveam 14 ani”, a spus Jackson, care are 20 de ani. „La început a fost doar un mic experiment cu câțiva prieteni. Cu toții am visat să creăm ceva nebunesc.”, arată Fox News.

A doua cea mai mică țară din lume

Bărbatul a declarat oficial independența noii republici pe 30 mai 2019. El este designer digital și își câștigă existența creând lumi virtuale pe Roblox. Jackson a început să-l modeleze pe Verdis într-un guvern funcțional când avea doar 18 ani.

Zona revendicată de britanic, cunoscută pe hărți drept „buzunarul trei”, a fost numită a doua cea mai mică țară din lume, imediat după Vatican.

„Am început să facem din Verdis o realitate când aveam 18 ani, elaborând niște legi și un steag”, a spus el. „Acum am construit un guvern și avem un cabinet grozav”, a spus el.

Poliția croată i-a expulzat pe coloniști

Deși a încercat să se stabilească acolo, s-a confruntat cu o rezistență semnificativă. În octombrie 2023, poliția croată a reținut mai mulți coloniști, împreună cu Jackson însuși, înainte de a-i deporta și de a le interzice pe viață intrarea în țară. „Ne-au deportat, dar nu au putut oferi un motiv”, a spus Jackson. „Au spus că suntem o amenințare la adresa securității interne.”

Jackson, care operează acum ceea ce el numește un „guvern în exil”, a acuzat autoritățile croate că au instalat sisteme de supraveghere de-a lungul coastei țării sale pentru a bloca accesul din Serbia, a relatat SWNS.

„Am avut multe probleme cu autoritățile croate, dar ne dorim o relație bună cu ele în viitor”, a adăugat el. „Nu ne-au primit cu drag și au fost agresivi”, a susținut el. Conform SWNS, Jackson călătorește acum frecvent la Belgrad, Serbia, unde spune că oficialii au fost mai receptivi.

În ciuda interdicției sale de a intra în Croația, el continuă să pledeze pentru dreptul de a avea acces la Verdis și speră să se întoarcă să locuiască acolo într-o zi. „Dacă voi avea succes, aș demisiona din funcție și aș convoca alegeri”, a spus el. „Nu sunt deloc interesat de putere... Vreau doar să fiu un cetățean normal. Mi-a deschis ochii și sunt destul de mândru de ceea ce am realizat”, a adăugat el.

Verdis a început cu doar patru persoane, dar acum are peste 400 de cetățeni oficiali dintr-un grup de peste 15.000 de aplicanți.

„Este o țară foarte mică, așa că trebuie să fim atenți pe cine lăsăm să intre”, a declarat Jackson pentru SWNS. În ciuda eșecurilor tot mai mari, Jackson a spus că rămâne optimist. „Este o chestiune de când, nu dacă, ne vom întoarce pe pământ”, a spus el.

