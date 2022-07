Iranul va livra "sute de drone" Rusiei care întâmpină dificultăţi în faţa rezistenţei armatei ucrainene în estul ţării, a afirmat luni consilierul pentru securitate naţională al Casei Albe, Jake Sullivan, scrie AFP.

"Informaţiile noastre indică faptul că guvernul iranian se pregăteşte să livreze Rusiei până la câteva sute de drone, printre care aparate de luptă, într-un timp foarte scurt", a explicat el în cursul unui briefing de presă la Washington.

Aceste informaţii "indică, de asemenea, că Iranul se pregăteşte să antreneze forţele ruse în utilizarea acestor drone, iar primele sesiuni de antrenament urmau să debuteze la începutul lui iulie", a adăugat consilierul prezidenţial, subliniind că nu ştie dacă aceste drone au fost deja livrate de Teheran.

Aparate iraniene au fost deja folosite de rebelii houthi din Yemen "pentru a ataca Arabia Saudită", a mai spus el.

Dronele au jucat un rol important încă de la începutul invaziei ruse la 24 februarie, pentru operaţiuni de recunoaştere, tiruri de rachete sau lansări de bombe.

Invazia Ucrainei are "un cost uriaş" pentru Moscova confruntată cu probleme în întreţinerea armamentului său în timp ce forţele ruse cuceresc teren în estul ţării, a explicat Jake Sullivan.

