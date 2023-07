Țara unde rușii sunt primiți cu proteste în vacanță. Localnicii nu vor turiști dintr-un stat agresor VIDEO

O a doua navă de croazieră plină cu turiști ruși care a ajuns luni dimineața, 31 iulie, în portul georgian Batumi este primită cu proteste de către georgieni.

Nava rusească de croazieră a plecat din Soci, Crimeea, și a ancorat în portul Georgian Batumi.

”Patrioții georgieni s-au adunat în port și protestează. Vor să le arate turiștilor ruși că nu sunt bineveniți. Nu vor turiști dintr-un stat agresor să-și facă vacanța în țara lor”, se arată pe Twitter Visegrad24.

Potrivit sursei citate, georgienii blochează autobuzele care trebuiau să îi preia pe rușii ajunși în Batumi. Unii dintre ei flutură steagul Ucrainei.

