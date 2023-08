Țara UE care va trimite un nou sprijin militar în Ucraina în valoare de 314 milioane de dolari: muniție și piese de schimb

Suedia intenţionează să aloce un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina în valoare de 3,4 miliarde de coroane (313,5 milioane de dolari), constând în special din muniţie şi piese de schimb pentru sistemele de armament livrate anterior, a declarat marţi Ministrul Apărării, Pal Jonson, relatează Reuters.

"Trebuie să ne pregătim pentru faptul că acesta ar putea fi un război de durată şi avem de asemenea o perspectivă pe termen lung pentru a putea susţine acele platforme pe care le trimitem Ucrainei într-un mod sustenabil", a spus Jonson în cadrul unei conferinţe de presă.

Noul pachet de ajutor militar al Suediei va fi cel de al 13-lea trimis Ucrainei de la începutul războiului, ridicând valoarea totală a alocărilor statului nordic la circa 20 de miliarde de coroane.

#Sweden prepares new military aid package for #Ukraine worth more than $314 million.

The package will include ammunition, spare parts for the Stridsfordon 90 and Archer systems, as well as trucks and demining equipment. pic.twitter.com/ZTwg8O0WrZ