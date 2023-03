Naziştii nu sunt bineveniţi în statul australian Victoria, a declarat prim-ministrul Daniel Andrews duminică, în urma ciocnirilor care au avut loc cu o zi înainte între neonazişti şi protestatari pentru drepturile populaţiei transgen, informează dpa.

Andrews a îndemnat media sociale să condamne acţiunile a circa 30 de bărbaţi îmbrăcaţi în negru care au mărşăluit în Melboune şi au afişat în repetate rânduri salutul nazist în faţa parlamentului statului Victoria.

"Aş fi dorit să nu trebuiască să spun asta, însă în mod clar sunt nevoit: naziştii nu sunt bineveniţi. Nu pe scările parlamentului. Nu sunt bineveniţi nicăieri", a spus Andrews.

"Grupul neonazist a venit să spună că membrii comunităţii transger nu merită drepturi, siguranţă sau demnitate. Asta fac naziştii. Ideologia lor diabolică este să scoată ţap ispăşitor din minorităţi, iar acest lucru nu-şi are loc aici. Şi nici cei care îi susţin (pe neonazişti)", a declarat el.

Trei persoane au fost arestate în urma protestelor care au avut loc sâmbătă, potrivit poliţiei din statul Victoria.

