Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, s-a arătat extrem de deranjat după criticile USR privind standul de carte al României de la Târgul de Carte Frankfurt.

Modul în care a fost organizat standul României la târg a fost criticat și de mai mulți români, care au postat fotografii pe rețelele de socializare.

Ca răspuns, ministrul Culturii a transmis că fotografiile înfățișau ”spatele standului României”.

”Niște rătăciți în viață și în politică au publicat o poză cu spatele standului Romaniei de la Targul de carte de Frankfurt și au răscolit internetul cu ea. La câtă școală neterminată au, nu ai așteptări să nimerească intrarea în stand, dar să confunzi fața cu spatele îți trebuie ceva stupiditate, cu care te naști. Așa ceva nu se dobândește...

Normal nu le răspundeam, dar văd "știrea" și în locuri serioase, de unde, din păcate, nu s-a deranjat nimeni să ceară o reacție.

Câteva poze de la Frankfurt (unde am avut stand standard) și de la Belgrad (din aceste zile) unde suntem țară invitată de onoare.

PS Aștept de la bivolul în sandale și de la Drulă, cel ce s-a trezit cu 3 milioane în cont după ce a fost puțin ministru, plus de la autorii cumpărării de milioane de vaccinuri inutile, să-și doneze parte din avere pentru a avea stand ca la Belgrad, oriunde am merge”, a scris Lucian Romașcanu pe Facebook.

Ads

Criticile USR

Cu o zi înainte, USR a criticat modul în care a fost organizat standul României de către Ministerul Culturii.

”Târgul de Carte de la Frankfurt era o ocazie bună pentru România să-și promoveze autorii și să se revanșeze după dezastrul de la Târgul de Turism de la New York.

Nu s-a întâmplat acest lucru.

Standul organizat de Ministerul Culturii s-a remarcat prin discreția absolută: zero decorațiuni, zero panouri publicitare, zero motive ca participanții să-i treacă pragul.

Suntem curioși, domnule ministru Lucian N. Romascanu, cât a costat amenajarea acestui stand trist?”, au scris cei de la USR.

Ads