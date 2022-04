Ziua de miercuri am petrecut-o în târg. Situat central, în plin oraș, târgul de la Olympia nu are o intrare impresionantă. Flancată de o schelă și tapetată cu un afiș ieftin, nici pe departe nu mi-a făcut impresia unei incinte pe care s-o ții minte.

Spre deosebire de ziua anterioară astăzi se cere dovada unui test Covid. E doar o formalitate, o privire rapidă spre telefon. Imediat după aceea urmează un control sumar, ca peste tot, și încep micile și atât de doritele alei printre standuri.

Vă mai aduceți aminte? Lumină de neon și siluete dichisite, bâțâindu-se de pe un picior pe altul, între coloane improvizate.

Pretutindeni, același măsuțe de două persoane, la care stau de vorbă editorii și agenții, dar spre deosebire de alte dăți, remarc bucuria vie, zumzetul mai redus. Parcă și cuvintele sunt mai potolite.

În discursurile oficiale, cam toată lumea laudă inițiativa unei întâlniri reale. Obsesiv se vorbește despre fericirea lui face to face.

Pliante puține, parcă publicitatea și-a pierdut din entuziasm. Chiar și revista târgului mi s-a părut fadă, centrată exclusiv pe câteva bestselleruri. Cel mai impresionat este mega-posterul de la Macmillan, - scriitorii editurii, grup masiv, amintind cumva de timpurile trecute. Nici plasmele nu se prea văd.

Din tot vizualul, mi-a rămas în minte un afiș cu Act of Oblivion de Harris, Robert, roman publicat de Penguin, pe la începutul anului, imediat devenit bestseller. Este o poveste despre doi fugari din secolul al 17-lea, a cărui acțiune cică te ține cu sufletul la gură.

În centrul atenției se afla și Namina Forna, tânăra scriitoare din Sierra Leone, din a cărei trilogia s-a tradus anul trecut și la noi - Sânge auriu (Trei, 2021). Am reținut că are mulți fani și câte ceva din acțiunea următorului roman din serie.

Dar vedeta zilei de miercuri este ilustratoarea Diane Ewen, care-a făcut desenele cărții pentru copii Never Show A T-Rex A Book! (Să nu-i arăți niciodată o carte unui tiranozaur), pe care am ocazia s-o văd într-un eveniment, la ora de vârf a târgului (2 p.m). După aceea lumea aproape că țâșnește spre bristourile de peste drum de târg, toate pline ochi. Trollere peste tot și ochi avizi de alți ochi. Toată lumea bea bere. Se fac repede cunoștințe.

La întoarcere semnez câteva cărți la standul Editurilor Independente. Aici lumea e foarte veselă și face planuri de viitor. Afișe puține, rafturi puține. Cred că sub acest micuț pavilion se află vreo sută de edituri. Aici este expusă și cartea mea - The Book of Perilous Dishes.

Mai am o întâlnire scurtă, cu un agent, apoi cu agentul meu literar și constat că oamenii cam la toate întâlnirile încep cu o îmbrățișare ori sărutându-se cu entuziasm. De altfel, am uitat să vă spun că tema târgului se învârte în jurul identității: YOU ARE THE STORY.

Dintre scriitorii români, îl văd fugitiv pe Bogdan Hrib. Apoi o iau spre Belgrave Square.

Ziua se încheie cu o seară de literatură la Institutul Cultural din Londra, organizată de Roxana Dumitrache. Cum evenimentul a fost live pe pagina lor, nu mai povestesc despre el.

M-am bucurat s-o văd pe Rosie Goldsmith, să-i reîntâlnesc pe traducătorii Daniela și Matt Riain (care au tradus Lizoanca) și s-o aud pe editoarea Archna Sharma vorbind despre roman.

Tot aici am avut ocazia să cunosc și câțiva români din Londra, reuniți în My Romania Community, organizație condusă de Cristian Stîncanu și să aflu de existența unei librării de cărți românești.

Mâine, după o vizită la Ambasada noastră, în fine intenționez să văd orașul. Așa că următorul episod va fi mai turistic.

DOINA RUSTI a scris trilogia fanariota, compusa din Homeric (2019), Mata Vinerii (2017) si Manuscrisul fanariot (2015), dar si alte romane cu miza sociala puternica, apreciate de critica literara: Fantoma din moara (2008), Lizoanca (2009), Zogru (2006) s.a. Cel mai recent roman al sau este Paturi oculte (2020), urmat de un volum de povestiri: Ciudatenii amoroase din Bucurestiul fanariot (2022).

Traduse in peste 15 limbi, inclusiv in chineza, scrierile sale s-au bucurat de exegeze si de recenzii laudative in numeroase publicatii internationale. Printre cele mai recente traduceri se numara editia a doua a romanului L'omino rosso (2021, Roma), The Book of Perilous Dishes (2022, Londra), Zogru (2022, Marsilia).

Doina Rusti coordoneaza colectia Biblioteca de Proza Contemporana, la Editura Litera, este scenarista si tine cursuri de scriere creativa la Universitatea din Bucuresti.

