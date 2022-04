În perioada 4-7 aprilie, cărțile iau drumul spre Londra. The London Book Fair este primul dintre târgurile importante de carte care se va desfășura fizic, în condițiile de dinainte de pandemie. Este un eveniment, spre care eu însămi mă îndrept cu mari emoții. Desigur, știm cum se vor petrece lucrurile, dar undeva, în străfundurile ființei, intuim că nimic nu mai este la fel.

Cu toate că nimeni important nu lipsește de la această întâlnire, România nu va veni anul acesta. În ciuda eforturilor din anii trecuți de a pătrunde într-un mediu atât de selectiv, ICR a considerat că e mai bine să stea la București.

Totuși eu voi fi acolo, invitată cu un roman recent tradus în engleză - The Book of Perilous Dishes/ Cartea bucatelor rele.

Din experiența anterioară a târgurilor de carte, știu că există multe evenimente care trec neobservate, că sunt altele mediocre, dar foarte vizibile și așa mai departe. Dar pe lângă ele, se derulează acele nenumărate întâmplări minore, care dau substanță unui târg și pe care nu le uiți niciodată. În primul rând fețele avide ale celor care citesc la stand, apoi, degetele strânse pe câte un pachet de pliante. În fine, este „muzica” specifică a târgului, pe care n-am auzit-o de un doi ani, acel zumzet întrerupt din loc în loc de glasuri baritonale ori de entuziasmul unei voci diluate, de o microfonie accidentală, de un vas spart ori chiar de mișcarea infimă a apei din sticla de plastic: vă mai amintiți cum mergeam la târguri, din stand în stand, ținând la îndemână o sticlă de Borsec… Ei bine, mie chiar îmi e dor de zgomotul respectiv.

În plus, nimic nu se compară cu acele rafturi și mese sofisticat aranjate, cu afișele mari, cu editorii și agenții îmbrăcați la patru ace. Cu siguranță vezi pe-acolo persoane foarte bibilite care îți rămân apoi în minte și care par absolut inabordabile, dar care, fiecare dintre ele, poartă, într-o geantă pentru care au plătit o sumă exorbitantă, acel manuscris în care și-au pus toate speranțele.

Ce se întâmplă în acest târg? Pentru că trebuie să vă spun, fiecare tâtg are un specific, o rutină, niște tradiții. La Londra e un unul profesionist, unde se reunește comunitatea editorilor pentru a vinde și a cumpăra text, viitoare cărți. Se negociază, se licitează. Au loc întâlniri discrete sau gălăgioase. Dar pe lângă asta, se țin o mulțime de workshopuri, de ateliere, de prezentări - nu doar de cărți, ci și de device-uri pentru citit, pentru stocat date etc. Aici poți să-i vezi pe creatorii de scriitori, pe acei agenți faimoși, care știu exact unde și cum să vândă un manuscris. Bineînțeles, sunt aici și editorii cei mai căutați, dar și scriitori - unii faimoși, alții complet necunoscuți. Și pentru unii și pentru alții rămâne înțelegerea nebănuită că industria cărții, deși complexă și deloc mică, are limite și reguli destul de simple. Este o experiență pe care o capeți doar la târgurile profesioniste. Iar acesta, mai ales în condițiile date, poate fi considerat un fel de summit al editorilor, cei mai atinși financiar în perioada care-a trecut.

Și cum introducerea este făcută, nu-mi rămâne decât să mă plimb în următoarele zile prin târg și poate să vă povestesc despre insolita mea aventură.

DOINA RUSTI a scris trilogia fanariota, compusa din Homeric (2019), Mata Vinerii (2017) si Manuscrisul fanariot (2015), dar si alte romane cu miza sociala puternica, apreciate de critica literara: Fantoma din moara (2008), Lizoanca (2009), Zogru (2006) s.a. Cel mai recent roman al sau este Paturi oculte (2020), urmat de un volum de povestiri: Ciudatenii amoroase din Bucurestiul fanariot (2022).

Traduse in peste 15 limbi, inclusiv in chineza, scrierile sale s-au bucurat de exegeze si de recenzii laudative in numeroase publicatii internationale. Printre cele mai recente traduceri se numara editia a doua a romanului L'omino rosso (2021, Roma), The Book of Perilous Dishes (2022, Londra), Zogru (2022, Marsilia).

Doina Rusti coordoneaza colectia Biblioteca de Proza Contemporana, la Editura Litera, este scenarista si tine cursuri de scriere creativa la Universitatea din Bucuresti.

