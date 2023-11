Prima roată hi-tech din România va fi inaugurată la Târgul de Crăciun de la Craiova. Are în centru un ecran LED de trei metri diamentru

Atracţia principală a Târgului de Crăciun de la Craiova este prima roată panoramică hi-tech din România. Construcţia are 40 de metri şi are în centru un ecran LED pe care va fi rulată grafică video. Roata a fost construită în Olanda, anul acesta. Târgul de Crăciun de la Craiova se va deschide vineri.

Roata panoramică de la Târgului de Crăciun din Craiova este semnată Britta Trading, cel mai mare furnizor de atracţii pentru parcuri de distracţii din România, şi a fost construită în Olanda, în 2023, respectând cele mai noi şi înalte stardarde de calitate.

”Târgurile de Crăciun din România pot concura cu brio în topul celor mai frumoase din România, în ultimii ani, iar cel de la Craiova nu face excepţie. Suntem bucuroşi că anul acesta am putut instala, lângă Teatrul Naţional Marin Sorescu, o roată absolut spectaculoasă. Este prima din România care are în centru un ecran LED de trei metri diamentru, care va crea magie prin proiecţia de vizualuri grafice cu mii de culori. În plus, are sute de mii de luminiţe, o capacitate de 140 de persoane, iar cei care se vor urca în ea vor putea admira tot oraşul de la înălţime, plutind deasupra întregului târg de Crăciun. Suntem bucuroşi că putem furniza astfel de atracţii pentru festivaluri, parcuri de distracţii sau târguri tematice în toată ţara, atracţii care aduc un strop de magie şi îi fascinează atât pe cei mai mici, cât pe cei mari”, a declarat Lucia Prăjişteanu, CEO Britta Trading.

Roata panoramică hi-tech este prima amplasată până acum în România, are 40 de metri înălţime şi include în centru un ecran LED, pe care va putea fi rulată grafică video.

Ads