Cele mai ieftine târguri de Crăciun din Europa. Printre destinațiile de neratat este și un târg din România

Târgul de Crăciun de la Sibiu FOTO Facebook/Sibiu Travel

La ce te uiți atunci când alegi ce Târguri de Crăciun să vizitezi când se apropie sezonul festiv?

Ești în căutarea celor mai frumoase luminițe sclipitoare? Cauți cel mai bun vin fiert? Sau poate cele mai bune locații cu buget redus pentru a-ți face provizii de cadouri de Crăciun?

Dacă ești în căutarea unui târg alternativ de vizitat în Europa, există o mulțime de opțiuni pe întreg continentul.

Unele sunt o adevărată afacere - un oraș are chiar și camere de hotel pentru 200 de lei (35 de lire sterline) și vin fiert pentru un preț impresionant de mic de 5 lei (86 de pence).

Iată câteva dintre cele mai bune destinații, prezentate de Daily Mail:

Wroclaw, Polonia

Cu cel mai ieftin preț de cazare fiind de 270 de lei (47 de lire sterline), această destinație poloneză subestimată este o destinație ușoară pentru o escapadă.

Intrarea la Târgul de Crăciun este gratuită - și merită banii. Are prețuri rezonabile, un vin fiert costând doar 17 lei (3,08 lire sterline) și este cunoscut pentru tarabele sale frumoase, meșteșugurile lucrate manual și mâncarea delicioasă.

Costul total al călătoriei (bazat pe cele mai ieftine opțiuni pentru două nopți) aici este de doar 712 lei (123 de lire sterline).

Laura Evans-Fisk, șefa departamentului digital și de implicare la eurochange, spune: „Cercetările noastre arată că Târgul de Crăciun din Wroclaw, Polonia, este unul dintre cele mai bune din Europa dacă sunteți în căutarea unui raport calitate-preț excelent și a unei experiențe cu adevărat autentice.”

Innsbruck, Austria

Austria este o destinație populară în această perioadă a anului, iar Innsbruck nu face excepție.

Cu cabane care oferă mâncăruri regionale delicioase, luminițe festive care decorează aleile medievale și o mulțime de colinde de Crăciun, este alegerea perfectă în această perioadă a anului.

Costul total al călătoriei (bazat pe cele mai ieftine opțiuni pentru două nopți) pentru două persoane ar fi de aproximativ 1135 de lei (196 de lire sterline) - iar intrarea la Târgul de Crăciun este gratuită.

Sibiu, România

Laura explică: „Sibiul din România este printre cele mai ieftine piețe de Crăciun din Europa. Aici, puteți obține un vin fiert pentru doar 86 de pence!”.

Sibiul este cea mai populară destinație pentru Târgul de Crăciun din România, iar localnicii adoră această sărbătoare de iarnă transilvăneană, cunoscută sub numele de „Târgul de la Sibiu”, care are loc între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026.

Tallinn, Estonia

Estonia este o destinație în ascensiune, cu un farmec de basm.

Atracția principală? Bradul de Crăciun de la Târg, care este amplasat în fiecare an în Piața Primăriei din 1441, fiind primul brad de Crăciun expus vreodată în Europa.

Acest oraș este, de asemenea, ieftin de vizitat, cu băuturi festive reconfortante de la doar 5-10 lei și un cost mediu al călătoriei de 817 lei (141 de lire sterline).

Zagreb, Croația

Următorul pe listă este Zagreb - mai des menționat pentru vacanțele de vară.

Dar este deosebit de special în timpul sezonului festiv, cu un Târg de Crăciun epic și un program bogat de expoziții de muzică și artă, plus un patinoar impresionant în Piața Regele Tromislav.

Costul total al călătoriei (bazat pe cele mai ieftine opțiuni pentru două nopți) pentru două persoane este de aproximativ 945 de lei (163 de lire sterline), ceea ce îl face o escapadă cu un preț bun în această perioadă a anului.

Strasbourg, Franța

În cele din urmă, acest oraș aduce un amestec de două culturi, ambele cunoscute pentru că fac perioada Crăciunului magică - franceză și germană.

Este puțin mai scump decât unele alternative, cu un cost total al călătoriei pentru două persoane în jur de 1495 de lei (258 de lire sterline), dar este totuși o escapadă la un preț rezonabil, având în vedere perioada anului.

Cunoscută de francezi drept „capitala Crăciunului”, Christkindelsmärik din Strasbourg este cel mai veche Târ de Crăciun din Franța și funcționează de patru secole.

Aici puteți gusta delicatese alsaciene, cum ar fi Bredele (biscuiți tradiționali de Crăciun) și Berawecka, o prăjitură tradițională cu fructe de Crăciun.

