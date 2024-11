Când se deschid târgurile de Crăciun din cele mai mari orașe din România, atracțiile cu care vor fi așteptați vizitatorii.

Primăriile celor mai mari orașe din România au început să se pregătească pentru Sărbătorile de Iarnă.

Mai toate târgurile de Crăciun se deschid la sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie.

București

În București vor fi mai multe piețe de Crăciun. Cel mai mare, târgul de Crăciun din Piața Constituției se va deschide pe data de 29 noiembrie, în Piaţa Constituţiei, a anunțat primarul Capitalei, Nicuşor Dan.

Va fi "cel mai mare şi mai spectaculos" eveniment de acest tip din România, precizează edilul general, pe Facebook.

"Dăm startul Sărbătorilor de iarnă vineri, 29 noiembrie, în Piaţa Constituţiei, unde se deschide cel mai mare şi mai spectaculos Târg de Crăciun din România. Căsuţe cu produse tradiţionale şi suveniruri, carusel, roata panoramică, colinde, casa lui Moş Crăciun şi multe alte surprize vă aşteaptă în Piaţă până pe 26 decembrie", afirmă Nicuşor Dan.

Sibiu

Angajaţii Primăriei Sibiu au început să instaleze luminile şi ornamentele de Crăciun, atât în centrul istoric al municipiului, cât şi în cartiere, pentru că urmează deschiderea Târgului de Crăciun din Piaţa Mare în 15 noiembrie, a anunţat instituţia pe pagina de Facebook.

"Sibiul se pregăteşte deja de Crăciun! De luni, 28 octombrie, a început instalarea iluminatului festiv în centrul istoric al oraşului! Se lucrează la instalarea cupolei de lumini şi la montarea ornamentelor pe stâlpii de iluminat din Piaţa Mare şi Piaţa Mică, urmând să se continue cu celelalte pieţe şi străzi, inclusiv pe str. Ocnei şi str. Turnului, ca noutate anul acesta. Iluminatul de sărbători în zona centrală va fi pregătit pentru aprindere odată cu deschiderea Târgului de Crăciun, în 15 noiembrie. În următoarele zile va începe şi montarea bradului de Crăciun în Piaţa Mare", au arătat reprezentanţii Primăriei Municipiului Sibiu.

Potrivit sursei citate, "în cartierele oraşului, pe arterele principale s-au început lucrările de săptămâna trecută. Pe bulevardul V. Milea, în Piaţa Unirii, pe bulevardul M. Viteazu, pe Calea Dumbrăvii (între Piaţa Aurel Vlaicu şi b-dul V. Milea) şi pe Şoseaua Alba Iulia (între str. Morilor şi Kaufland) instalarea s-a şi încheiat. Urmează montarea ornamentelor luminoase pe b-dul C. Coposu şi străzile H. Oberth şi Bâlea. În plus faţă de anii trecuţi, iluminatul de sărbători va ajunge şi în cartierul V. Aaron - pe str. Semaforului, în cartierul Terezian - pe str. Gladiolelor şi în cartierul Valea Aurie - pe str. Ludoş. De asemenea, tot ca noutate, în câteva sensuri giratorii din centrul Sibiului se vor instala figurine noi".

Organizatorii Târgului de Crăciun de la Sibiu au anunţat, pe site-ul oficial, că ediţia din acest an este intitulată "Christmas Unboxed" şi va reuni la Sibiu 120 de expozanţi din ţară şi străinătate până în 5 ianuarie 2025.

"Ediţia din acest an vine cu o formulă nouă şi captivantă, extinzând experienţele în mai multe locuri din oraş. În Piaţa Mare, sub un baldachin de zeci de mii de lumini, vizitatorii vor putea să se relaxeze la o terasă dedicată şi să se bucure de preparate calde. Printre atracţiile principale se numără Roata panoramică de 22 de metri şi patinoarul natural de 600 de metri pătraţi, ce poate găzdui până la 300 de persoane simultan. În aceeaşi piaţă va fi şi Atelierul lui Moş Crăciun, unde copiii vor putea participa la activităţi educative şi distractive, precum ateliere de mozaic şi confecţionare de hârtie, care aduc bucurie anual pentru mii de copii. Piaţa Mică va găzdui 'Santa's Land', un loc dedicat copiilor, cu carusel, trenuleţ şi sania virtuală a lui Moş Crăciun. Proiecţiile spectaculoase de pe faţadele clădirilor din Piaţa Mică, care întind magia sărbătorilor pe mii de metri pătraţi, vor adăuga un plus de strălucire. În Piaţa Huet, vizitatorii vor putea savura o plimbare sub o instalaţie impresionantă cu copaci iluminaţi. Anul acesta, târgul va aduce 120 de expozanţi din 36 de judeţe ale României, dar şi artizani internaţionali din Israel, Ungaria şi Italia. Produsele oferite, de la decoraţiuni artizanale şi cadouri unice, până la delicii culinare şi băuturi calde, vor fi cu siguranţă pe gustul fiecărui vizitator", promit organizatorii evenimentului de la Sibiu, pe site-ul www.targuldecraciun.ro.

Craiova

Târgul de Crăciun din Craiova va avea loc în perioada 15 noiembrie 2024 – 5 ianuarie 2025 și promite o ediție plină de noutăți și surprize. După ce anul trecut a obținut locul 2 în clasamentul celor mai frumoase târguri de Crăciun din Europa, organizatorii au pregătit o serie de proiecte inovative și îmbunătățiri ale serviciilor, pentru a răspunde așteptărilor vizitatorilor.

În 2024, tema centrală a târgului va fi inspirată de celebra poveste „Frumoasa și Bestia”, dar fiecare zonă a târgului va avea un concept propriu, cum ar fi „Războiul stelelor” sau „Satul lui Moș Crăciun”. Astfel, atât butaforia, cât și decorațiunile luminoase vor reflecta aceste teme, aducând o atmosferă magică în fiecare colț al orașului.

Piața Buzești va fi locul unde Moș Crăciun va veni să întâmpine vizitatorii, iar atmosfera va fi una deosebită, cu o explozie de lumini calde și ornamente spectaculoase, unice în România. De asemenea, în fața Teatrului Național „Marin Sorescu”, în Piața Shakespeare, va fi amplasată cea mai mare roată din țară, oferind un punct de atracție deosebit.

Târgul de Crăciun va fi organizat în mai multe locații din Craiova, printre care Piața Mihai Viteazu, Piața Frații Buzești, Teatrul Național, Casa Băniei și Doljana, fiecare având un farmec aparte.

În ceea ce privește concertele, acestea vor avea loc în fiecare weekend, în perioada 15 noiembrie – 21 decembrie 2024, între orele 18:00 – 20:00, în Piața „Frații Buzești”.

Arad

Două pieţe mari din oraşul Arad - Piaţa Catedralei şi Parcul Reconcilierii - vor fi unite pentru organizarea Târgului de Crăciun, care în acest an va fi deschis pe 15 noiembrie, cu două săptămâni mai devreme decât în alţi ani.

Primăria Arad a anunţat, vineri, că Târgul de Crăciun va putea fi vizitat în perioada 15 noiembrie - 5 ianuarie, iar amenajările au început.

În seara zilei de 15 noiembrie, de la ora 18,00, va avea loc inaugurarea târgului cu un concert de muzică al trupei White Mahala, iar în 16 noiembrie, tot de la ora 18,00, vor urca pe scenă trupa arădeană Acous Trip şi Alexandra Ungureanu.

"Târgul de Crăciun din Arad, ediţia 2024, va avea în două zone de interes. În Piaţa Catedralei va fi amenajat un brad de Crăciun şi vor fi montate ornamente şi decoraţiuni luminoase şi 30 de căsuţe. Cea de-a doua zonă a târgului va fi în Parcul Reconcilierii, unde va fi montat un patinoar, roata panoramică, caruselul şi mai multe atracţii pentru copii. La târg vor putea fi găsite preparate culinare diverse, vin fiert, dulciuri, cadouri, jucării, produse hand-made, decoraţiuni, produse artizanale. De asemenea, ca şi în anii trecuţi, la târg vor fi prezentate programe de colinde şi cântece de iarnă", se arată într-un comunicat al Primăriei Arad.

Platoul din faţa Primăriei Arad a fost rezervat festivităţii de aprindere a luminiţelor din bradul care este amplasat în fiecare an în acest loc, eveniment care va avea loc în seara zilei de 6 decembrie.

Restul evenimentelor vor avea loc în Piaţa Catedralei şi în Parcul Reconcilierii, care vor fi legate prin strada Ecaterina Teodoroiu, ce va deveni pietonală în această perioadă.

"În Piaţa Catedralei sunt amplasate căsuţele şi vor avea loc concerte, iar în Reconcilierii vom avea o roată panoramică şi un patinoar mobil care este, de altfel, şi noutatea acestei ediţii. Ne aşteaptă aşadar zile frumoase, evenimente reuşite, prin urmare îi invităm pe toţi arădenii să se bucure alături de noi", afirmă, în comunicat, primarul Aradului, Călin Bibarţ.

Sute de mii de luminiţe vor forma anul acesta decorul specific Crăciunului, a mai anunţat Primăria.

Bugetul total alocat pentru organizarea Târgului de Crăciun este de 400.000 de lei, în timp ce anul trecut a fost de 330.000 lei, iar în 2022 a fost de aproximativ 1.200.000 de lei.

