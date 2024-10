Când se deschide târgul de Crăciun din Sibiu. Noutățile de anul acesta. „Christmas Unboxed vine cu o formulă nouă și captivantă”

Angajaţii Primăriei Sibiu au început să instaleze luminile şi ornamentele de Crăciun, atât în centrul istoric al municipiului, cât şi în cartiere, pentru că urmează deschiderea Târgului de Crăciun din Piaţa Mare.

Acest lucru se va face pe 15 noiembrie.

"Sibiul se pregăteşte deja de Crăciun! De luni, 28 octombrie, a început instalarea iluminatului festiv în centrul istoric al oraşului! Se lucrează la instalarea cupolei de lumini şi la montarea ornamentelor pe stâlpii de iluminat din Piaţa Mare şi Piaţa Mică, urmând să se continue cu celelalte pieţe şi străzi, inclusiv pe str. Ocnei şi str. Turnului, ca noutate anul acesta. Iluminatul de sărbători în zona centrală va fi pregătit pentru aprindere odată cu deschiderea Târgului de Crăciun, în 15 noiembrie. În următoarele zile va începe şi montarea bradului de Crăciun în Piaţa Mare", au arătat reprezentanţii Primăriei Municipiului Sibiu.

Potrivit sursei citate, "în cartierele oraşului, pe arterele principale s-au început lucrările de săptămâna trecută. Pe bulevardul V. Milea, în Piaţa Unirii, pe bulevardul M. Viteazu, pe Calea Dumbrăvii (între Piaţa Aurel Vlaicu şi b-dul V. Milea) şi pe Şoseaua Alba Iulia (între str. Morilor şi Kaufland) instalarea s-a şi încheiat. Urmează montarea ornamentelor luminoase pe b-dul C. Coposu şi străzile H. Oberth şi Bâlea. În plus faţă de anii trecuţi, iluminatul de sărbători va ajunge şi în cartierul V. Aaron - pe str. Semaforului, în cartierul Terezian - pe str. Gladiolelor şi în cartierul Valea Aurie - pe str. Ludoş. De asemenea, tot ca noutate, în câteva sensuri giratorii din centrul Sibiului se vor instala figurine noi".

Organizatorii Târgului de Crăciun de la Sibiu au anunţat, pe site-ul oficial, că ediţia din acest an este intitulată "Christmas Unboxed" şi va reuni la Sibiu 120 de expozanţi din ţară şi străinătate până în 5 ianuarie 2025.

"Ediţia din acest an vine cu o formulă nouă şi captivantă, extinzând experienţele în mai multe locuri din oraş. În Piaţa Mare, sub un baldachin de zeci de mii de lumini, vizitatorii vor putea să se relaxeze la o terasă dedicată şi să se bucure de preparate calde. Printre atracţiile principale se numără Roata panoramică de 22 de metri şi patinoarul natural de 600 de metri pătraţi, ce poate găzdui până la 300 de persoane simultan. În aceeaşi piaţă va fi şi Atelierul lui Moş Crăciun, unde copiii vor putea participa la activităţi educative şi distractive, precum ateliere de mozaic şi confecţionare de hârtie, care aduc bucurie anual pentru mii de copii. Piaţa Mică va găzdui 'Santa's Land', un loc dedicat copiilor, cu carusel, trenuleţ şi sania virtuală a lui Moş Crăciun. Proiecţiile spectaculoase de pe faţadele clădirilor din Piaţa Mică, care întind magia sărbătorilor pe mii de metri pătraţi, vor adăuga un plus de strălucire. În Piaţa Huet, vizitatorii vor putea savura o plimbare sub o instalaţie impresionantă cu copaci iluminaţi. Anul acesta, târgul va aduce 120 de expozanţi din 36 de judeţe ale României, dar şi artizani internaţionali din Israel, Ungaria şi Italia. Produsele oferite, de la decoraţiuni artizanale şi cadouri unice, până la delicii culinare şi băuturi calde, vor fi cu siguranţă pe gustul fiecărui vizitator", promit organizatorii evenimentului de la Sibiu, pe site-ul www.targuldecraciun.ro.

