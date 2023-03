Acces gratuit la ultimul targ de nunti al sezonului

Ultimul targ de nunti al sezonului 2023 are loc incepand de saptamana viitoare la Palatul Parlamentului, www.mariagefest.ro.

Daca te casatoresti anul acesta, nu ai cum sa ratezi ocazia de a cumpara la cele mai bune preturi din piata: rochii de mireasa, costume pentru miri, verighete, invitatii si tot ce iti mai trebuie pentru nunta ta.

In plus, doar in cadrul evenimentului poti descoperi un INEL cu diamante, platina si email, 100% creat manual, in valoare de 5000 euro (brandul Imimi), inel pe care organizatorii il ofera in dar vizitatorilor.

Am aflat in premiera pentru voi si alte detalii legate de acest eveniment, de la care e bine sa nu lipsiti daca va casatoriti anul acesta:

1. Produse si servicii la reduceri de pana 90%

2. Idei in premiera pentru nunta

3. Prezenta unei zone generoase cu degustare GRATUITA de specialitati ce pot fi integrate meniului clasic ori bauturilor de nunta

4. Maratonul prezentarilor de moda - rochii de mireasa si costume de miri

5. BLACK FRIDAY doar vineri cu rochii reduse pana la aproape 85%

MARIAGE FEST in cifre inseamna:

Editia cu numarul 37

2100 rochii de mireasa

500 costume pentru miri

50 locatii de nunta

200 expozanti din toata tara

7500 modele de inele de logodna si verighete

17000 modele de invitatii

Ads

Lor li se alatura desigur: foto-video, DJ, artisti, aranjamente florale, cabine foto, transport si absolut tot ce iti este necesar pentru nunta ta din 2023.

Si, pentru ca 2023 inseamna multe noutati in viata ta, vei gasi in premiera in zona de Lounge o extensie a meniului clasic de nunta. Mai exact, poti degusta gratuit zeci de specialitati, pe care le veti alatura meniului de nunta: candy bar, inghetata, Cigar Bar, branzeturi fine, Shoteria, prosecco bar, limonada si ciocolata calda, degustare vinuri.

Maratonul prezentarilor de moda debuteaza cu prezentarea speciala de vineri, ora 12.00 si continua pana duminica cu sute de modele lansate in premiera, o adevarata sursa de inspiratie pentru mirese.

Mariage Fest, 24-26 Martie la Palatul Parlamentului, detalii pe www.mariagefest.ro si pe Facebook:

https://www.facebook.com/mariagefest/

Intrarea este C1, cea principala, situata la intersectia dintre Bdul Libertatii si Bdul Natiunile Unite:

Pe Waze/Google Maps se cauta: Mariage Fest.

Parcarea gratuita in incinta Palatului pe la C1, in limita locurilor disponibile.

Taxi-urile sau soferii Uber/Bolt au acces chiar pana la scarile Palatului Parlamentului.

Ads