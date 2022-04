Cel mai mare eveniment imobiliar al anului incepe MAINE la Palatul Parlamentului. Sunt asteptati mii de vizitatori din toata tara la un eveniment ce se anunta de referinta pentru piata imobiliara din Romania!

Pret de 3 zile, toti cei care isi doresc sa afle care sunt tendintele, preturile si asteptarile pentru anul 2022, sunt asteptati la Palatul Parlamentului, in cadrul unui eveniment creat pentru a descoperi pe-ndelete toate ofertele momentului.

Pentru toti cei care si-au propus sa se mute in casa noua anul acesta, Salonul Imobiliar este cea mai buna ocazie sa beneficieze de oferte pentru: ansambluri rezidentiale noi, apartamente in blocuri vechi, credite, oferte bancare, usi, tapet, sisteme inteligente de iluminat, case modulare, la munte si la mare. Pret de 3 zile, pe care le pot petrece intr-un mod placut, vizitatorii Salonului au ocazia sa ia decizia inteleapta in functie de propriul buget.

Pentru investitori este practic prima mare ocazie sa consulte in acelasi loc ofertele de la dezvoltatorii prezenti la targ. FOARTE IMPORTANT: in premiera ofertele din Bucuresti si zonele limitrofe sunt dublate de cele de la malul marii, de la munte si din Dubai. Este primul eveniment in care aceste oferte se intalnesc intr-un numar atat de MARE si cu oferte insemnate.

In plus, TOTI VIZITATORII Salonului Imobiliar pot castiga o masina electrica oferita de Aqua City, dar si un voucher in valoare de … 5000 euro de la AXXIS Nova Resort & SPA, pe care il pot folosi vara aceasta, la malul marii. Detalii despre cum puteti intra in posesia voucherelor si a masinii electrice le puteti gasi chiar la reprezentatii lor din cadrul Salonului Imobiliar.

Pentru cei de la Sudrezidential - Salonul Imobiliar Bucuresti reprezinta platforma de lansare oficiala a conceptului 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐭𝐮𝐦 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞𝐬 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 - solutii premium pentru sisteme de constructii modulare pentru case de vacanta si puteti participa inclusiv la demonstratii inedite in cadrul targului.

Nordis Group va asteapta intr-un spatiu experimental, in care muntele si marea isi dau intalnire la Palatul Parlamentului, caci au creat special pentru vizitatorii Salonului un decor de aproape 1000 de mp.

Impact Developer & Contractor pluseaza in cadrul Salonului cu ansamblul Boreal, un complex securizat, cu parcare multietajata situat la malul marii.

Proiectul Elements by the Lake a prins contur in jurul ideii de comunitate exclusivista si inconjurata de natura.

Select Residences vine in premiera cu oferta unui complex destinat familiilor si inseamna locuri de joaca, parcare si mult spatiu de alergat.

EnVogue Residences este un proiect rezidential complex construit de catre un dezvoltator cu multa experienta.

Panorama City – cartierul verde ce imbina arhitectura moderna cu compartimentarea eficienta revine la Salon.

Imobiliare Dubai propune exclusiv proiecte cu randament bun, recuperare rapida a investitiei, pozitionare in zone sigure din punct de vedere investitional.

Remax aduce la Salonul Imobiliar Bucuresti ofertele celor de la Provident Real Estate Dubai – cele mai bune proiecte si oportunitati de investitie, inclusiv plata cu criptomonede.

Premium Imobiliare si H&S Real Estate - Avand in portofoliu toti marii dezvoltatorii din Dubai: Emaar, Damac, Sobha, si lista poate continua, ofera clientilor consultanta, astfel incat sa ia cea mai buna decizie in functie de necesitati.

DUBAI este la mare cautare, tocmai de aceea la Salonul Imobiliar Bucuresti puteti gasi cea mai cuprinzatoare oferta de pe piata si suntem convinsi ca dezvoltatorii se vor intrece cu oferte pentru investitori, unele mult mai accesibile decat ar parea. Enumeram doar cativa dintre cei reprezentati acum in Romania – Emaar, Damac, Sobha, Nakheel, Select, Liv.

RENTUGUARD - Primul serviciu profesional din Romania de verificare a chiriasilor.

IMOINVENT - Ofera servicii inovatoare de inventariere a proprietatilor, 100% digitale.

Creditele imobiliare, dar si solutiile oferite de catre brokeri impreuna cu bancile prezente la targ te vor ajuta sa iei deciziile intelepte intr-o perioada in care investitiile imobiliare sunt mai importante ca oricand pentru a consolida veniturile familiei tale.

Amenajarile interioare vor fi si ele prezente cu oferte pentru toate gusturile: de la lampi solare pentru casa, gradina, zone comerciale, sisteme de supraveghere solare de la Lumen, tapiserii de brand oferite de Anmar Design, pentru casa, tapet, perdele, bai, casa si gradina – toate iti dau intalnire pret de 3 zile la Palatul Parlamentului.

In concluzie, primesti: oferte Bucuresti, malul marii, Dubai, case modulare, credite avantajoase, amenajari interioare, masina, voucher de 5000 euro si…. 3 zile de festival imobiliar, singurul de acest tip in Romania!

Salonul Imobiliar Bucuresti, 15-17 aprilie, Palatul Parlamentului, www.sib.ro.

