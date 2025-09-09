În acest weekend are loc cel mai mare TÂRG IMOBILIAR din România, la Palatul Parlamentului. Află detalii despre cum poți intra GRATUIT

Cea de-a 17-a ediție a evenimentului va reuni preț de 3 zile la Palatul Parlamentului CEREREA și OFERTA din piața imobiliară, oferind miilor de vizitatori așteptați din toată țara: 100 de expozanți, mii de oferte și sute de mii de proprietăți la cele mai reduse prețuri ale momentului, cu prețuri pornind de la 45.000 de euro.

Accesul la eveniment se face prin intrarea principală, C1/colț cu Parcul Izvor.

Salonul Imobiliar București este organizat împreună cu Imobiliare.ro și powered by Trimbitasu.ro.

IMOBILIARE – portalul numarul 1 de Imobiliare din România

Se dă ora exactă în imobiliare în perioada 12-14 septembrie la Palatul Parlamentului, atunci când ONLINE-ul și OFFLINE-ul își dau întâlnire în cadrul celui mai reprezentativ și mai amplu târg imobiliar din țara noastră.

Toți cititorii ZIARE.COM vor primi premii și cadouri și în special ACCES GRATUIT!

Pentru asta spui la intrare PAROLA ZIARE.COM și poți să te bucuri timp de 3 zile de oferte de case și apartamente, în blocuri noi și vechi, case și terenuri, la mare, la munte, inclusiv în afara țării, property management, oferte bancare și creditare, mobilier, balustrade și chiar puteti consulta GRATUIT un notar public;

Toți cei care vor să își achiziționeze o casă, un apartament sau chiar să închirieze o proprietate, vor avea șansa să participe la Palatul Parlamentului. Preț de trei zile, puteți alege dintre ofertele imobiliare într-un cadru plăcut alături de familie.

Sunteți invitați așadar să dați o fugă la Salonul Imobiliar Bucuresti unde vă așteaptă expozanții cu oferte de: ansambluri rezidențiale cu oferte de apartamente, case și vile, bănci și brokeri, agenții imobiliare, producători de accesorii pentru casă și mulți alții.

În CIFRE, Salonul Imobiliar București (www.sib.ro) reprezintă și:

1. Peste 9.000 de vizitatori din toată țara

2. Reduceri de prețuri însumând milioane de euro

3. 1.125.000 mp construiți în ansambluri noi și disponibile pentru vânzare, multe dintre ele la ofertă în cadrul târgului.

Am aflat în premieră cine sunt câțiva dintre exponzații Salonului Imobiliar și cu ce noutăți vin ei la cel mai mare târg imobiliar din țară, trăgând concluzia că sunt acoperite toate sectoarele din capitală și nu numai:

Daniel Crainic, Director Marketing Imobiliare.ro: Piața oferă acum o ofertă diversă dar și deschidere la negociere, iar informarea corectă este cheia unor decizii bune. De aceea, Imobiliare.ro vine la Salonul Imobiliar București cu noutatea prețExpert – un instrument unic, gratuit, disponibil online, care îi ajută pe cumpărători să înțeleagă rapid dacă un preț este corect raportat la piață. Prin această combinație de oportunități și date transparente, vrem să îi încurajăm pe vizitatori să profite de acest context favorabil și să exploreze încrezători opțiunile existente.

Andrei Cazacu, Franchise Network Director: Privim perioada pe care o traversăm ca pe o oportunitate de a fi și mai aproape de clienții noștri. Rolul nostru la Imobiliare.ro Finance este să simplificăm accesul la finanțare și să oferim soluții adaptate fiecărui profil de cumpărător. La Salonul Imobiliar București venim cu încrederea că, printr-o abordare personalizată fiecare client poate lua decizii financiare corecte și sustentabile pe termen lung pentru a-și putea îndeplini visul de a deveni proprietar.

Găsește finanțarea potrivită cu Imobiliare.ro Finance

Brokerii Imobiliare.ro Finance te așteaptă în perioada 12-14 septembrie la Salonul Imobiliar București, cel mai mare târg de real estate din România, pentru a te ghida în alegerea celei mai potrivite soluții de finanțare.

Fie că îți cauți locuința pe care să o numești acasă sau ai în plan o investiție, vizitează standul Imobiliare.ro Finance pentru a găsi răspunsuri clare și sprijin personalizat.

Echipa Imobiliare.ro Finance este pregătită să îți fie alături în toate etapele procesului de finanțare – de la simulări de credit și identificarea ofertei potrivite, până la pregătirea dosarului și obținerea împrumutului.

Pentru a avea o experiență completă, cu prețExpert, serviciul lansat recent de Imobiliare.ro, poți verifica rapid dacă proprietatea pe care ai pus ochii are un preț corect. Prin acest instrument, poți beneficia până la 5 evaluări gratuite, online și instant, astfel încât să iei o decizie bine informată.

Alături de Imobiliare.ro, compania contribuie la crearea unui ecosistem integrat care îmbunătățește semnificativ experiența de achiziție a unei proprietăți, prin asistență specializată în identificarea celor mai potrivite soluții de finanțare. Imobiliare.ro Finance promite astfel cumpărătorilor un parcurs transparent, rapid și eficient, de la căutarea proprietății și până la obținerea creditului.

Trimbitasu.ro: singurul portal de anunțuri imobiliare din România de unde cumperi sau închiriezi cu 0% comision, ai locația exactă și anunțuri în format video

Trîmbițașu Estate: Agenția imobiliară care oferă cel mai mare comision agenților colaboratori, 2% + tva

Sud Rezidențial

În anul 2010, în zona de sud a Bucureștiului, a fost lansat Sud Rezidențial, un promotor imobiliar care a schimbat semnificativ peisajul locuințelor noi din Capitală. De peste un deceniu, compania și-a construit reputația pe baza profesionalismului, corectitudinii și a unei abordări orientate spre excelență. Prin platforma SudRezidential.ro, cumpărătorii au acces la o gamă variată de proiecte imobiliare în sudul Bucureștiului, beneficiind de un avantaj important: comision 0% la achiziție.

HILS Development este lider în domeniul dezvoltărilor rezidențiale și mixed-use în București. În 2025, fondatorul companiei sărbătorește 20 de ani de activitate în sectorul imobiliar. în 2005, antreprenorul a debutat cu un proiect rezidențial în nordul Capitalei, urmând apoi construcția unei serii de proiecte inovatoare în est. Cu un istoric impresionant de 12.000 de locuințe construite și vândute în București, echipa HILS Development continuă misiunea de a dezvolta comunități durabile în estul Capitalei și de a oferi condiții sustenabile de locuire pentru toți bucureștenii. Astăzi proiectele HILS se concentrează pe crearea de spații care să răspundă nevoilor moderne de locuire, oferind locatarilor acces imediat la facilități comerciale, medicale, educaționale și de transport.

Din cele șase ansambluri rezidențiale HILS Development, HILS Pallady, HILS Splai și HILS Brauner sunt vândute integral, HILS Republica este un proiect rezidențial finalizat în 2025, având apartamente pe stoc, iar alte două sunt în diverse etape de construcție: HILS Sunrise şi HILS Titanium. În 2026, HILS Development va finaliza primele faze ale proiectelor HILS Titanium, respectiv HILS Sunrise, proiecte mixed-use, plasate în estul Capitalei, pe Bd. Theodor Pallady, în proximitatea stațiilor de metrou.

Detalii despre proiectele HILS Development și disponibilități, pot fi găsite aici: https://hils.ro/

Camera Notarilor Publici București

Pe toată durata programului târgului, notarii publici vor fi prezenți pentru a oferi consultații notariale gratuite tuturor vizitatorilor interesați să cumpere o locuință. Participanții vor putea discuta direct cu profesioniști ai dreptului despre pașii legali ai unei tranzacții imobiliare, documentele necesare, modalități de protejare a investiției și posibilele riscuri juridice.

"Cumpărarea unei case este una dintre cele mai importante decizii din viața unei persoane. Notarul public este partenerul de încredere al părților, oferind siguranța juridică a tranzacțiilor imobiliare. Prezența noastră la Salonul Imobiliar București este modul nostru de a fi mai aproape de oameni, cu sfaturi clare, utile și adaptate fiecărei situații", a declarat Laura Badiu, notar public, președintele Camerei Notarilor Publici București.

Lebăda Lake Residence este prezent la Salonul Imobiliar București cu un stand dedicat, unde lansează oficial vânzările pentru apartamentele din blocul A2. Vizitatorii care trec pe la stand beneficiază de o reducere specială de lansare, disponibilă exclusiv pe durata evenimentului.

Ivory Residence expune la Salonul Imobiliar ultimele apartamente disponibile dintr-un proiect rezidențial de amploare, cu 1188 de unități și o comunitate de peste 1.000 de familii deja formate.

Horizon City se lansează oficial la Salonul Imobiliar, prezentând un concept rezidențial modern, cu apartamente spațioase și o viziune nouă asupra vieții urbane, un proiect rezidențial din Pipera, conceput să îmbine confortul, spațiul generos și un stil de viață contemporan

Saint-Gobain Glass România participă la Salonul Imobiliar București cu o demonstrație practică, menită să arate cum tipul de sticlă folosit poate influența semnificativ temperatura interioară și confortul din locuințe.

AMESA RESIDENCE la Salonul Imobiliar București! 🧡

Amesa Residence prezintă proiectul de pe Șoseaua Berceni nr.84 și o ofertă specială: creșterea de tva este suportată de dezvoltatori, iar avantajul obținut de client este de până la 20.000 euro.

North Bucharest Investments a realizat peste SUTE de tranzacții imobiliare, în creștere față de totalul tranzacțiilor din anul precedent și te așteaptă cu oferte PREMIUM la Salonul Imobiliar

BCR:

Atunci când vrei să-ți cumperi o locuință, apar sute de întrebări: "Cât îmi permit?", "Ce acte sunt necesare?", "Care sunt costurile ascunse?", "Cum aleg zona potrivită?". Răspunsul BCR la toate aceste dileme este Xpert Casa – o rețea de 13 centre imobiliare deschise în marile orașe din țară, unde fiecare client are alături un expert dedicat, care oferă sprijin pas cu pas: de la planificarea bugetului și alegerea locuinței, până la negocierea prețului și semnarea contractului. Xpert Casa este un serviciu integrat, care pune la dispoziția clienților:

ghidaj personalizat și expertiză de specialitate;

sprijin în înțelegerea documentelor și evaluarea riscurilor;

acces la produse de creditare rapide, digitale și flexibile;

o linie de Contact Center dedicată: 0373.514.222.

ENVOGUE:

"Cu ocazia celei mai noi ediții a SIB ne-am pregătit cu o ofertă super atractivă pentru potențialii cumpărători. Este vorba de un discount de 50 euro/mp pentru achiziționarea unui apartament din surse proprii, în corpul A, în condiții de 50% avans la antecontract, 30% la alegerea finisajelor și 20% la încheierea contractului de vânzare. Reducerea se aplică doar pentru apartamentele din cea de-a treia fază a ansamblului nostru din Bd. Iuliu Maniu, nr. 586-590 – aflată momentan în dezvoltare, aceasta are ca termen de finalizare vara anului viitor. Cei interesați pot achiziționa și unități deja finalizate în cadrul proiectului, cu atât mai mult cu cât pentru prima fază de construcție am ajustat prețurile astfel încât să acoperim integral recenta majorare a TVA-ului."

Radu Dumitrescu, Sales Manager EnVogue Residence

SKYLIGHT RESIDENCE Sunt dinamici, profesioniști și dedicați.

Vino să îi întâlnești la cel mai cunoscut eveniment imobiliar al anului!

Hai să afli tot ce vrei să știi despre SkyLight Residence – proiectul de care te vei îndrăgosti.

Ce ți-am pregătit?

Oferte exclusive doar pentru vizitatori

Surprize care-ți vor face ziua mai bună

Premii pe care chiar le vrei

O atmosferă relaxată și plină de good vibes

Let’s talk real estate, vise și planuri de viitor.

Suntem aici cu zâmbetul pe buze, gata să-ți oferim consultanță personalizată și să te ajutăm să faci alegerea perfectă!

Patria Bank:

Descoperă ofertele Patria Bank, o bancă românească care te ajută să îți transformi visul în realitate! Beneficieaza de oferte avantajoase pentru creditele ipotecare în lei și euro, concepute să-ți ofere cele mai bune condiții și să-ți faciliteze accesul la propria locuință . Cu rate competitive și termene flexibile, Patria Bank îți sprijină planurile și te ajută să faci pași siguri spre un nou început. Contactează-ne pentru detalii și începe aventura ta în propriul cămin!

MetaWealth este o platformă modernă de investiții care îți oferă șansa de a deține fracțiuni din proprietăți imobiliare care generează venit pasiv. Printr-o tehnologie inovatoare numită tokenizare, MetaWealth le permite oamenilor să investească în active complet gestionate, fară bătăi de cap în ceea ce privește managerierea activelor, completarea birocrației și a procedurilor tipice, și de asemenea fără a fi nevoie de experiență în domeniul imobiliar.

La S Park Residence - construim o casa trainică pentru dumneavoastra! Materialele de o calitate superioara sunt cartea noastră de vizita pe piata imobiliara din București.

Și lista completă a expozanților se află chiar pe pagina organizatorului www.sib.ro

Salonul Imobiliar București, 12-14 septembrie Palatul Parlamentului.

Intrarea este C1, cea principală, situata la intersectia dintre Bdul Libertatii si Bdul Natiunile Unite:

Pe Waze/Google Maps se caută: Salonul Imobiliar Bucuresti

Parcarea gratuită în incinta Palatului pe la C1, în limita locurilor disponibile.

Taxi-urile sau șoferii Uber/Bolt au acces chiar până la scările Palatului Parlamentului si rețineți și mențiunea cu traficul îngreunat din week-end, menționat deja la începutul acestui text.

