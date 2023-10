Primele 3000 de bilete la un targ de nunti s-au epuizat in mai putin de 2 ore!

Anunț de interes general pentru cei care se căsătoresc în 2024/2025

Am urmarit indeaproape pentru voi campania celor de la Targul National de Nunti, care au anuntat in urma cu cateva saptamani ca numarul de vizitatori va fi limitat pentru editia 10-12 Noiembrie si am incercat sa observam daca viitorii miri vor reusi in acest context sa isi cumpere bilet la acest eveniment. Cum sunt cunoscute cozile imense inregistrate la editiile anterioare, este bine de stiut ca o astfel de decizie ar putea ajuta la fluidizarea fluxului de vizitatori si ar fi benefic atat pentru miile de vizitatori veniti din intreaga tara, precum si pentru expozantii care vor reusi sa discute cu si mai multi vizitatori. Daca inainte de pandemie eram cu totii martorii unor cozi interminabile la acest targ, organizatorii au imbratisat tehnologia noua si sistemele performante de ticketing, optimizand modalitatile de acces si confirmandu-si pozitia de lideri pe piata organizatorilor de targuri de la noi.

Ei bine, joi, 12 octombrie, la ora 14.00 fix, organizatorii au dat startul primei transe de 3000 bilete dintre cele 9000 disponibile si,

dupa cum anticipau cei de la Mariage Fest, prima transa de 3000 de bilete s-a epuizat în felul urmator:

- pentru ziua de sambata, 11 noiembrie, in 4 minute,

- pentru ziua de duminica, 12 noiembrie, în 7 minute,

- pentru ziua de vineri, 10 noiembrie, în 95 de minute.

Ads

__

Scurt istoric al targurilor de nunti din Romania

In tara noastra, primele targuri de nunti s-au organizat la inceputului anilor 2000, iar in 2007 existau deja 5 astfel de evenimente doar in Bucuresti, pentru ca in 2023 sa fim martorii catorva targuri binecunoscute la nivel regional, insa un singur targ national ce se desfasoara de 3 ori pe an la Palatul Parlamentului, Mariage Fest

Detalii despre acces la targ

Mariage Fest, editia cu numarul 38 va avea loc in perioada 10-12 noiembrie 2023 la Palatul Parlamentului, iar accesul vizitatorilor se face prin poarta C1 (colt cu Parcul Izvor). Pentru detalii program si expozanti, verificati pagina oficiala www.mariagefest.ro, precum si paginile Social Media.

Ads