1-5 iunie- ZILELE JUDEEsULUI DAMBOVIEsA! VEZI AICI PROGRAMUL EVENIMENTELOR

Pentru a marca implinirea a 510 ani de atestare documentara a judetului Dambovita, autoritatile judetene, dar si locale, vor organiza, in perioada 1-5 iunie, numeroase evenimentecultural-artistice, sportive, targuri mestesugaresti, etc."Pentru prima data in 510 ani se vor organiza Zilele Judetului Dambovita, un eveniment deosebit pentru locuitorii judetului si nu numai. Vom avea o serie de activitati importante in toate localitatile judetului nostru. Este pentru prima data cand organizam un ... citeste toata stirea