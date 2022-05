1-5 iunie, Zilele Judetului Dambovita! VEZI AICI ce program au pregatit autoritatile

Cu prilejul implinirii a 510 ani de atestare documentara a judetului Dambovita, autoritatile locale marcheaza acest eveniment, pentru prima data. Astfel, in perioada 1-5 iunie vor avea loc "Zilele Judetului Dambovita".Pe parcursul acestor zile, in mai multe localitati si in municipiul Targoviste, vor fi organizate evenimente cultural-artistice, sportive, targuri mestesugaresti, etc."Pentru prima data in 510 ani se vor organiza Zilele Judetului Dambovita, un eveniment deosebit pentru ... citeste toata stirea