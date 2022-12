1,9 milioane de lei, deturnate prin fals si uz de fals de o contabila de Primarie

Contabila Primariei comunei Corbi, judetul Arges, a fost trimisa in judecata, in stare de arest preventiv, de procurorii DNA Pitesti pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (808 acte materiale), fals intelectual (106 acte materiale), uz de fals (106 acte materiale).Au retinut procurorii faptul ca "in perioada 20 ianuarie 2017 - 12 aprilie 2022, inculpata Grosanu Elena, in calitatea mentionata mai ... citeste toata stirea