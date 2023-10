Ziua Europeana pentru Combaterea Depresiei este marcata in fiecare an la data de 1 octombrie, fiind o initiativa a Asociatiei Europene pentru Combaterea Depresiei care este o alianta de organizatii, pacienti, cercetatori si profesionisti din domeniul medical din 19 tari europene. Prin eforturile sale, aceasta asociatie sensibilizeaza opinia publica si promoveaza o intelegere mai buna asupra impactului depresiei in vietile oamenilor, combate stigmatizarea si discriminarea si ofera reprezentare ... citeste toata stirea