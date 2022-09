11 persoane cercetate intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul, 2 milioane de lei!

13 perchezitii au avut loc astazi in Capitala si in locatii din judetele Ilfov, Giurgiu, Ialomita, Galati si Sibiu. Oamenii legii cerceteaza mai multe persoane intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul este estimat la 2 milioane de lei. 11 persoane au fost conduse la audieri.Actiunea a fost executata de lucratori din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa ... citeste toata stirea