12 tone de fier vechi adunate de la romii din Balteni

Descinderea oamenilor legii, de ieri - 14 aprilie 2022, la Balteni, comuna Contesti, operatiune desfasurata sub titulatura mai mult cu tenta ecologica "Curatam Romania" a avut rezultate.Sa nu intelegem gresit. Nu s-a dat cu matura, nu au fost varuiti pomii si nici nu au fost adunate cu grebla gunoaiele de pe islaz, care se vad pana departe in zare! Nu. Politistii, impreuna cu comisarii Garzii de Mediu si jandarmii, au confiscat de la fostii romi caldarari, transformati in colectori de deseuri, ... citeste toata stirea