Arhiepiscopia Targovistei a organizat o colecta de fonduri pentru a-l ajuta pe Octavian, tanarul de 19 ani, care a fost implicat intr-un grav accident rutier in noaptea de 1 iunie, in Padurea Vlasia, cand se intorcea de la Bucuresti.Damboviteanul a suferit leziuni cerebrale profunde si necesita tratament de specialitate si numeroase sedinte de recuperare, toate costisitoare.In urma campaniei derulate in toate ... citeste toata stirea