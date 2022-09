125 de elevi din Iedera de Jos au primit ghiozdane complet echipate

Prin cea de-a sasea editie a programului "Educatie pentru Romania", Fundatia Mereu Aproape si partenerul sau RURIS continua sa lupte impotriva abandonului scolar si sprijina 5.000 de copii din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru noul an de invatamant. Programul se desfasoara anual din 2017 in cadrul campaniei "Lasati-ma sa invat", printr-o investitie in educatie de aproape 280.000 de euro pentru cele sase editii. In total, 20.000 de elevi de gimnaziu din mediul rural au primit ... citeste toata stirea