13 din cele 18 centre de vaccinare din Dambovita au fost inchise. Spitalul din Voinesti, din nou functional

SARS-CoV-2 nu mai sperie pe nimeni in acest moment, asa ca autoritatile din Dambovita au luat decizia de a inchide 13 din cele 18 centre de vaccinare existente, din cauza solicitarilor extrem de reduse. Directia de Sanatate Publica (DSP) Dambovita anunta ca centrele de vaccinare anti Covid-19 si-au suspendat activitatea. Cei care doresc sa se vaccineze in continuare o pot face in cele cinci centre ramase functionale in cele cinci spitale mari din judetul Dambovita. Pentru ca infectarile au ... citeste toata stirea