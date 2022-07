15.000 de lei amenda si masina confiscata, pentru aruncarea deseurilor in locuri nepermise

Atentie la aruncatul gunoiul menajer in locuri neamenajate, neautorizate, pe campuri, la marginea drumurilor sau sub poala de padure! Politistii stau la panda, iar amenzile aplicate pentru astfel de fapte sunt destul de mari.Spre exemplificare si luare aminte. Lucratorii Sectiei de Politie Rurala Roata de Jos, judetul Giurgiu, au primit o sesizare cu privire la faptul ca un cetatean a arunct gunoiul menajer in extravilanul localitatii Vadu Lat. Oamenii legii au gasit in zona caii ferate un ... citeste toata stirea