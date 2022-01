15 localitati dambovitene sunt in scenariul rosu

Infectarile cu COVID-19 cresc alarmant. Astfel, potrivit situatiei de astazi, 18 ianuarie a.c., 15 localitati dambovitene se regasesc in scenariul rosu, cu o incidenta a cazurilor inregistrate in ultimele 14 zile care depaseste pragul de 3 la 1000 de locuitori.LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE NICULESTI 4233 35 8.27 CANDESTI 2629 19 7.23 RAU ALB 1328 9 6.78 CIOCANESTI 5193 34 6.55 TATARANI 5000 29 5.8 PIETRARI 2344 10 4. ... citeste toata stirea