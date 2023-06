Casa de Pensii Dambovita elibereaza, pana in data de 19 iunie 2023, conform planificarii anuntata telefonic fiecarui beneficiar, cele 167 de bilete de tratament balnear aprobate pentru seria a opta din acest an, cu date de plecare in perioada 23 - 27 iunie 2023, in statiunile: Pucioasa, Techirghiol, Neptun, Mangalia, Eforie Nord, Vatra Dornei, Tu;nad, Slanic Prahova, Sarata Monteoru, Sangeorz, Olanesti, Herculane, Govora, Felix, Covasna, Caciulata si Amara.Biletul de tratament se elibereaza ... citeste toata stirea