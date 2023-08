In perioada 28 august - 5 septembrie 2023, Casa Judeteana de Pensii Dambovita va elibera biletele de tratament repartizate pentru seria a 13-a din acest an. In total, 179 - pentru statiunile Pucioasa, Olanesti, Covasna, Sarata Monteoru, Amara, Slanic Prahova, Caciulata, Herculane, Calimanesti, Felix, Mangalia, Neptun, Ocna Sugatag, Eforie Nord, Gocora, Tusnad, Techirghiol, Buzias si Bala.Datele de plecare sunt stabilite pentru 11-14 septembrie 2023, iar repartizarea biletelor poate fi ... citeste toata stirea