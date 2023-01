18.605 damboviteni au fost testati pentru hepatitele virale B si C prin programul LIVE(RO)-2 SUD

Intr-un an si jumatate de la anuntarea lansarii campaniei de testare in cadrul proiectului LIVE(RO)-2 SUD, peste 127.000 de persoane au fost testate pentru depistarea infectiilor cu virusurile hepatitice B/D si C, peste 100.000 de teste fiind efectuate doar in anul 2022.Campaniile de testare s-au derulat in judetele Arges, Dolj, Olt, Dambovita, Mehedinti, Prahova, Giurgiu si Teleorman, unde peste 300 de medici de familie afiliati au testat atat in propriile cabinete, dar si in cadrul unor ... citeste toata stirea