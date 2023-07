Numarul persoanelor care au vizitat muzeele din judetul Dambovita a crescut cu 38% in primul semestru al anului 2023, fata de 2022 - se precizeaza intr-un comunicat transmis de Consiliul Judetean. Mai precis, 189.202 persoane au vizitat cele 16 obiective turistice si culturale aflate in administrarea Complexului National Muzeal "Curtea Domneasca" Targoviste, in primele sase luni ale acestui an.Acest rezultat se datoreaza atat investitiilor realizate an de an pentru modernizarea muzeelor de ... citeste toata stirea