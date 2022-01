2.343 de tineri din Romania vor calatori gratuit in tarile UE, cu trenul

Comisia Europeana a anuntat, saptamana trecuta, ca 60.950 de tineri vor primi permise pentru a calatori gratuit in tarile UE, cu trenul, in cadrul ultimei runde de inscrieri in programul DiscoverEU, deschisa in luna octombrie a anului trecut. 2.343 dintre tinerii acceptati sunt din Romania - ne informeaza Centrul Europe Direct Targoviste.In mod exceptional, au putut aplica si tinerii de 19 si 20 de ani, deoarece rundele lor au fost amanate din cauza pandemiei de COVID-19.La data de 17 ... citeste toata stirea