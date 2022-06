Angajatii APIA Dambovita efectueaza in aceasta perioada controlul preliminar asupra cererilor unice de plata depuse de fermieri in acest an.Potrivit purtatorului de cuvant Oana Nastase, in judetul Dambovita, au fost transmise 2.842 de notificari in vederea corectarii unor neconformitati identificate in cele 23.508 solicitari ... citeste toata stirea