In cursul zilei de ieri, presedintele Corneliu Stefan a semnat 20 de contrate pentru diferite proiecte a caror implementare va fi finantata de Consiliul Judetean Dambovita si care vizeaza, in mod deosebit, activitati din domeniul cultural, sportiv sau protectia mediului. "Consiliul Judetean Dambovita este, in continuare, partenerul celor care se implica activ in viata judetului nostru. Si anul acesta, finantam 20 de asociatii si fundatii dambovitene, proiectele acestora avand ca scop pastrarea ... citeste toata stirea