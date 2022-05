21 de persoane epuizate fizic au fost recuperate din Bucegi de catre salvamontisti

Salvamontistii din Dambovita si Busteni au intervenit, sambata - 7 mai 2022, in sprijinul unui grup de 21 de persoane, care au urcat pe Valea Caraimanului - traseu impracticabil in conditii de iarna.Din fericire, acestia au ajuns la Babele, insa se aflau in stare de epuizare fizica si au sunat la 112. Trei tineri erau uzi pana la piele si la un pas de hipotermie. De asemenea, un copil supraponderal a avut nevoie de ingrijiri si de ajutorul salvamontistilor pentru a continua drumul.La fata ... citeste toata stirea