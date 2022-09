22-23 septembrie, Festivalul - Concurs National "Ion Dolanescu", editia a VIII-a

Consiliul Judetean Dambovita, prin Centrul Judetean de Cultura Dambovita, alaturi de Fundatia Culturala Ion Dolanescu, va invita in perioada 22-23 septembrie 2022, in Piata Mihai Viteazul din Targoviste, la un eveniment cultural de marca, un regal al cantecului popular romanesc: Festivalul - Concurs National "Ion Dolanescu", editia a VIII-a.Festivalul are ca obiective cinstirea memoriei ilustrului artist Ion Dolanescu si descoperirea si promovarea tinerelor talente artistice, solisti vocali de ... citeste toata stirea