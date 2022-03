22 Martie - Ziua Mondiala a Apei. Actiuni organizate la Targoviste

In fiecare an, in data de 22 martie, se sarbatoreste Ziua Mondiala a Apei. Decizia instituirii acestei sarbatori a fost luata in cadrul Conferintei Natiunilor Unite pentru Mediu si Dezvoltare de la Rio de Janeiro, in data de 22 decembrie 1992.Anual, se promoveaza evitarea risipei de apa prin campanii de comunicare lansate sub coordonarea Organizatiei Natiunilor Unite. Ziua Mondiala a Apei este un eveniment global de educatie menit sa stimuleze organizarea si implicarea individuala in actiunea ... citeste toata stirea