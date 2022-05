27.343 de damboviteni vor primi vouchere sociale in valoare de 50 euro

27.343 de persoane defavorizate din judetul Dambovita vor primi vouchere sociale in valoare de 50 de euro - ne informeaza prefectul Claudia Gilia. Contractele pentru emiterea si livrarea cardurilor au fost deja semnate."Banii vor fi oferiti in patru transe pana la sfarsitul acestui an. Beneficiarii vor putea cumpara produse alimentare de baza si / sau pentru asigurarea de mese calde. Pachetul "Sprijin pentru Romania" are un buget de 3,1 miliarde lei, suma prevazuta in bugetul de stat si din ... citeste toata stirea