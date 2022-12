3.500 de elevi din judetul Dambovita primesc o masa calda la scoala

Programul-pilot care prevede asigurarea unei mese calde pentru elevi a fost extins in judetul Dambovita, incepand cu acest an scolar, astfel ca, in momentul de fata, include opt unitati de invatamant, respectiv: Dragomiresti, Darmanesti, Glodeni, Gura Sutii, Manesti, Lucieni, Varfuri si Liceul Teoretic "Ion Ghica" Racari cu toate structurile arondate.In total, este vorba despre aproximativ 3.500 de elevi din judet care primesc o masa calda sau un pachet alimentar, in valoare de 15 lei, in ... citeste toata stirea